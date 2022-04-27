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Наступление оккупантов продлится еще 7-10 дней, далее РФ выдохнется - Жданов

27 апреля 2022, 08:35

Генштаб РФ рекомендовал Путину отказаться от второй волны наступления в Украине, чтобы сохранить хотя бы часть боеспособной армии. Но тот не согласился.

военные РФ
Наступательная операция не может длиться дольше двух недель / Фото УНИАН

Российской оккупационной армии хватит сил примерно на 7-10 дней наступления, далее - РФ выдохнется. При этом кремлевский диктатор Владимир Путин не воспринимает новости с фронта и продолжает произносить самонадеянные заявления о том, что нужно идти вперед и выполнить поставленные задачи любой ценой, не считая потерь.

Об этом рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в эфире Украина 24.

По его словам, Генштаб РФ рекомендовал Путину отказаться от второй волны наступления в Украине, чтобы сохранить хотя бы часть боеспособной армии. Но хозяин Кремля не согласился.

"Была информация о попытке нескольких генералов из Генерального штаба России предоставить Путину аналитический отчет, рекомендующий отказаться от второй волны наступления потому, что они фактически здесь теряют всю боеспособную часть армии и к этому все идет. Он сказал, что все по плану, продолжаем наступление", - рассказал Жданов.

По его словам, планы у Путина - наполеоновские. В частности, то, что происходит в Приднестровье, это часть проекта "Новороссия".

Читайте такжеВторой фронт и прорыв на Киев: зачем Россия "качает" Приднестровье"План именно в этом и заключался: юго-восток Украины, отделение Украины от морского побережья. Поэтому здесь ничего нового. Думаю, что замысел - не только Донецкая, Луганская области, а замысел идет дальше – Днепр, и город, и река, и тогда возможен поворот на север в направлении Киева. Там, кстати, самое короткое расстояние", - объяснил Жданов.

При этом военный отметил, что реальность может неприятно поразить Путина. Операция на востоке Украины идет уже шестой день, а, согласно законам военной науки, наступательная операция не может длиться дольше двух недель, потому что больше накопить материальных запасов нельзя.

"Поэтому еще семь-десять дней, и они выдохнутся", – сказал Жданов.

"Точка бифуркации может состояться где-то на уровне Генерального штаба Российской Федерации, когда Генштаб будет вынужден положить на стол Путину отчет и сказать: все, мы дальше наступать не можем. И вот здесь может состояться, как говорят политики, здесь может прилететь черный лебедь в плане внутренней нестабильности самой системы в России", – добавил военный эксперт.

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Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предположил, что военные действия могут затянуться до Нового года. Ситуация зависит от определенных обстоятельств. Окончание активной фазы боев на Донбассе, по всей видимости, не будет означать завершения войны. Могут быть тактические действия и налеты.

Также Арестович объяснил, почему у РФ не получится взять ВСУ в "котел" на Востоке.

Отметим, экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов заявил, что захватническая война России против Украины является частью мировоззрения президента страны-агрессора Владимира Путина, которое вполне можно назвать имперским. Плюс оно усугублено особым психологическим состоянием хозяина Кремля. Стратегической целью Путина является стремление воссоздать так называемую "историческую Россию".

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