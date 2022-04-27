УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Сделали самую большую ошибку": Арестович объяснил, почему РФ не возьмет ВСУ в "котел" на Востоке

27 апреля 2022, 04:03

Российская армия на Востоке Украины за три недели смогла продвинуться не более, чем на 5 километров.

false
Арестович объяснил, почему РФ не возьмет ВСУ в "котел" на Востоке / Reuters, Facebook Арестович

Пока армия РФ накапливала силы для большого наступления на Востоке Украины, она не могла сильно атаковать украинские войска и продвигаться вперед. Но российское политическое руководство подгоняло оккупантов, и поэтому наступление шло небольшими группами военных.

То, что российские войска вводили в наступление частями – одна из самых главных военных ошибок России. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала UKRLIFE.TV.

"Они не могли нанести одновременный удар. Нужно было накопить возможные силы, начать действительно оперативно-стратегическое наступление на Востоке. Их гнало политическое руководство, и они сделали одну из главных военных ошибок – вводили войска в бой по частям", – объяснил Арестович.

Также он отметил, что российские захватчики никак не могли начать наступление и на Юге Украины – они начали его лишь примерно 7 семь суток назад.

Совсем небольшие успехи имеет армия РФ в Донецкой области. На Волновахском и Марьинском направлении за прошедшие несколько недель российские войска прошли лишь 800 метров по чистому полю. При этом за 6 недель непрерывных атак на том направлении было подбито более 50 российских танков и уничтожены сотни оккупантов.

По словам Арестовича, захватчики пытаются взять силы ВСУ на Востоке в "котел", однако им это не удастся.

"Они на севере сосредоточили 25 тысяч, на Изюмском направлении. Пытаются отрезать Попасную – не могут, и пытаются от Изюма наступать на Краматорск, Славянск. И с Авдеевки пробить, чтобы окружить силы ВСУ, сделать малый "котел", чтобы туда попала часть наших войск. Но у них это не получится", – подчеркнул советник председателя ОП.

Читайте такжеПровал РФ в битве за Донбасс близок: Грозев спрогнозировал отступление оккупантовТакже Арестович отметил, что за прошедшие 22 суток боев российским захватчикам удалось продвинуться на Востоке не более, чем на 5 километров.

"Им удалось за 22 суток на этом направлении продвинуться аж на 2-5 километров. Это же просто ни о чем. Я думаю, что по многим признакам российским военным говорили – не нужно этого делать. Потому что это предпоследний оперативный резерв (у них в Белгородской и Курской области еще где-то 20 тысяч военных есть). А если придется встать в оборону (а придется), а украинцы проломят фронт (а мы проломим), то нужно будет этими резервами маневрировать в направлении главного удара. А чем? Нет же ничего", – говорит Арестович.

Он подчеркнул, что российские войска сейчас удерживают от Харькова до Херсона линию примерно 1300-1500 километров – она неравномерная, не по прямой. И на все это у них есть 90 тысяч военных.

Ранее Арестович отмечал, что российские оккупанты начали наступление на всех участках линии фронта в Украине. Наступательные действия фиксируются не только на Донбассе, но и в Херсонской области в направлении Кривого Рога. Ранее также сообщалось о враждебной активности неподалеку от Запорожья и Николаева. Такое решение командования врага советник председателя ОП назвал странным.

Также Арестович отмечал, что россияне практически прекращают использовать территорию Беларуси для своих военных целей. В то же время, на фронте ожидается вероятное усиление давления на украинские позиции.

Читайте также:

viber
война в Украине вторжение России Алексей Арестович новости Донбасса
Реклама
Популярное
Рождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФРождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФ В Украину идет невероятная жара и сильные грозыВ Украину идет невероятная жара и сильные грозы В РФ насмешили размером подачки вдовам уничтоженных в Украине рашистовВ РФ насмешили размером подачки вдовам уничтоженных в Украине рашистов "Вышел в магазин и потерял всю семью": новые подробности убийства ребенка с мамой в Одессе"Вышел в магазин и потерял всю семью": новые подробности убийства ребенка с мамой в Одессе Как привлечь деньги на Пасху: простые приметы, которые должен сделать каждый 24 апреляКак привлечь деньги на Пасху: простые приметы, которые должен сделать каждый 24 апреля
Поддержите Главред

Последние новости

04:03

"Сделали самую большую ошибку": Арестович объяснил, почему РФ не возьмет ВСУ в "котел" на Востоке

04:00

Как оказать поддержку пострадавшим от войны: советы психолога

03:31

Дорога будет дальней: пять знаков зодиака в мае могут покинуть все, что им ценно

03:02

Андрей Макаревич рассказал, кого в России он считает дурачьем

02:25

Крах Путина и отступление рашистов: ВСУ готовят оружие расплаты – неожиданный прогноз таролога

Реклама
01:55

"Все развивается очень быстро": врач рассказал, как низкое давление может довести до смерти

01:24

Извращенное личное мировоззрение: Илларионов назвал истинную причину войны Путина в Украине

00:51

На ЧАЭС зафиксированы повреждения сооружений: эксперты оценили уровень радиации

00:26

Джонсон спрогнозировал, рискнет ли Путин применить ядерное оружие

26 апреля, вторник
23:59

Война России против Украины может продлиться до Нового года – АрестовичВидео

23:51

Полтава содрогнулась от мощных взрывов - мэрВидео

23:29

Артиллеристы ВСУ метким выстрелом "поджарили" колонну техники РФВидео

23:16

"Очень тяжело восстанавливается": подруга Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

23:11

Зеленский озвучил финальную цель России в войне

22:56

Армия Украины намерена освободить Херсон, а Николаев атаки оккупантов РФ пока не ждет – КимВидео

22:35

"Принципиально новая фаза": Украина переводит ВСУ на оружие НАТО – Кулеба

22:35

Газпром подтвердил полное прекращение поставок газа в ПольшуВидео

22:13

Украина в ближайшее время не вступит в НАТО: главное условие – завершение войны с РФ – ПентагонВидео

21:54

Гороскоп на май 2022 года для Весов: звездный час для незамужних и исцеление для всехВидео

21:42

Путин озвучил свое условие подписания договора о гарантиях УкраиныВидео

Реклама
21:17

Второй фронт и прорыв на Киев: зачем Россия "качает" Приднестровьемнение

21:16

Нет гарантий безопасности без Крыма и Донбасса: Путин разразился "условием" на переговоры с УкраинойВидео

21:08

Что у Андрея Данилко под кепкой: Верка Сердючка раскрыла секретВидео

20:59

"К убийствам не причастны": Путин возмутил своей версией событий в Буче и МариуполеВидео

20:18

Путин заверил генсека ООН, что рассчитывает на договоренности с УкраинойВидео

20:06

Виталий Портников. Приднестровье втягивают в войнуВидеоблоги

20:03

Денежное благополучие и исполнение желаний: кому из знаков крупно повезет в течение 5 лет

19:58

Войска России в Приднестровье перевели в режим полной боеготовности – Генштаб ВСУВидео

19:43

У Путина пригрозили Британии "ответкой" за поддержку права Украины на атаки

19:22

Россия готовит ракетный удар по Приднестровью, рассылают СМС с предупреждением – украинская разведкаВидео

18:53

Зачем России Украина и чем закончится война – чат с Владимиром Вятровичем

18:47

Путин соврал Эрдогану, что в Мариуполе не ведутся боевые действияВидео

18:46

Эрдоган позвонил Путину и предложил организовать встречу с Зеленским в СтамбулеВидео

18:29

Мишке вырвали зубы: как бункерный фюрер перечеркнул будущее Россиимнение

18:05

Фронт на Одесчине и отвод внимания от Мариуполя: в СНБО назвали цель провокации РФ в ПриднестровьеВидео

18:04

В Херсоне оккупанты представили нового мэра и губернатора: что о них известноВидео

17:56

Принц Тьмы сделал громкое заявление: Оззи Осборн приютит украинских беженцев

17:37

Щедрые подарки судьбы и невероятное везение: трем знакам крупно подфартит в солнечное затмение 30 апреля

17:35

Тина Кароль рассказала о запрете въезда в РФ: я туда и не собираласьВидео

17:21

В РФ ответили на предложение Украины провести переговоры в МариуполеВидео

Реклама
16:58

Гороскоп на май 2022 года для Дев: большая прибыль, яркая личная жизнь и повышение на работеВидео

16:57

Аллигатору "выбили клыки": десантники ВСУ уничтожили ударный вертолет РФВидео

16:55

ВСУ пойдут в контрнаступление на войска РФ, как только Запад даст тяжелое вооружение – АрестовичВидео

16:54

Украинская актриса объявила себя "мэром" одного из городов на ЗапорожьеВидео

16:50

Актриса "Сватов" рассказала, как отреагировали ее коллеги на нападение России на УкраинуВидео

16:41

Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

16:34

Новые цели для рашистов: Данилов назвал страны, которые находятся под прицелом РФВидео

16:29

"Мы гордимся, что мы русские": Гордон показал треш, который происходит в российской глубинкеВидео

16:26

Из-за санкций партнеров Украины загруженность портов рф упала на треть – Кубраков

16:17

Ураза-байрам 2022: дата, традиции и поздравления к празднику мусульман

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять