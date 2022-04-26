Путин соврал Эрдогану, что в Мариуполе не ведутся боевые действия/ Reuters

Российский президент Владимир Путин соврал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что якобы в Мариуполе боевые действия сейчас уже не ведутся.

Он заявил, якобы город полностью захвачен российскими военными. Об этом отмечается в сообщении Кремля во вторник, 26 апреля.

Отмечается, что Эрдоган во время телефонного разговора с российским диктатором поинтересовался, какая сейчас ситуация в Мариуполе. На что Путин ему ответил, что якобы город уже "освобожден" армией РФ и "боевые действия там не ведутся".

Кроме этого, российский президент озвучил, что якобы киевские власти должны отдать приказ украинским военным, которые заблокированы на территории завода Азовсталь, чтобы те сложили оружие. По словам президента страны-агрессора, военнопленным якобы "гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами".

Напомним, советник руководителя ОП Алексей Арестович 26 апреля заявлял, что россияне продолжают атаковать район завода Азовсталь, где находятся защитники Украины.

Ранее советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия распространяет ложь о якобы захвате всего Мариуполя. В РФ через два месяца после широкомасштабного вторжения в Украину уже активно говорят, что якобы "захватили" Мариуполь в Донецкой области, но только без Азовстали. Однако территория этого металлургического комбината занимает пятую часть территории города, подчеркнул Подоляк.

Также ранее военный эксперт рассказал, почему Путин отказался штурмовать Азовсталь. Российские оккупанты никак не могут окончательно и конкретно справиться с ожесточенным сопротивлением бойцов полка "Азов", говорит военный эксперт Олег Жданов.

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