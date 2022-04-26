"Решил лично руководить всеми операциями?": Арестович рассказал о величайшей глупости Путина

Арестович рассказал о величайшей глупости Путина / скриншот, Reuters

Российские оккупанты начали наступление на всех участках линии фронта в Украине. Такое решение командования врага советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал странным.

В интервью Марку Фейгину он отметил, что журналист-расследователь издания Bellingcat был прав.

"Я начинаю думать, может действительно Христо Грозев прав, Владимир Владимирович [Путин] решил лично руководить всеми операциями? По глобусу... С военной точки зрения это величайшая глупость, но они реально пытаются везде наступать. Ну ладно", - сказал он в интервью Марку Фейгину.

Арестович уточнил, что наступательные действия фиксируются не только на Донбассе, но и в Херсонской области в направлении Кривого Рога. Ранее также сообщалось о вражеской активности неподалеку от Запорожья и Николаева.

Читайте такжеАрестович дал прогноз, когда закончится наступление российских оккупантов и бои за ДонбассНапомним, ранее сообщалось о том, что российских оккупантов вряд ли получится взять в клещи группировку ВСУ на востоке Украины. Об этом сообщил все тот же известный военный эксперт Олег Жданов.

Ранее военный эксперт Агиль Рустамзаде заявил, что приблизительно через 10-14 дней у украинской армии появится оперативная возможность нанести мощный удар по русским оккупантам на Юго-востоке.

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