Военный эксперт рассказал, когда украинская армия сможет наступать на оккупантов / УНИАН,Reuters

Приблизительно через 10-14 дней у украинской армии появится оперативная возможность нанести мощный удар по русским оккупантам на Юго-востоке. Об этом заявил военный эксперт Агиль Рустамзаде в комментарии порталу "НВ".

"Как мы видим по украинской армии, поток оружия идет максимально большой. Идет оружие, которое серьезно увеличит огневые возможности украинской армии. Это пушки, реактивные системы залпового огня, и, я думаю, что через две недели украинская армия лишит всех наступательных возможностей российскую армию и сама будет проводить наступательные операции, параллельно нанося мощные огневые удары по российской армии. 10−14 дней, совершенно верно", ‒ говорит он.

Рустамзаде считает, что между украинской армией и оккупантами возникло, пусть и неравномерное, но равновесие сил.

"То, что у них есть превосходство в дальнобойных огневых средствах поражения, сводит на нет превосходство украинской армии в противотанковых системах. Украинская армия уничтожает любую боевую технику, которая подходит на расстояние 4−5 км. Поэтому в данном контексте ни одна из сторон не имеет возможности нанести друг другу мощное огневое поражение. Достигнут пусть неравномерный, но все же паритет сил", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российских оккупантов вряд ли получится взять в клещи группировку ВСУ на востоке Украины. Об этом сообщил все тот же известный военный эксперт Олег Жданов.

"Думаю, что невозможно у них это. Дело в том, что Россия не смогла за три недели сформировать большую ударную группировку для наступательной операции. Залог успеха любой наступательной операции – это первый ошеломляющий массированный удар по противнику. Это должен был быть бронированный кулак, который должен пробить оборону противника. Россия не смогла этого сделать и перешла в наступление из непосредственного соприкосновения с нами – теми частями, которые уже воевали. То есть потрепанными, с пониженной боеспособностью и с пониженным наступательным потенциалом", ‒ заявил он.

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