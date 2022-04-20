"Передовую не покину": девушка-наводчик САУ, которая стала звездой сети, рассказала об участии в боях

Девушка-наводчица САУ, которая стала звездой сети, рассказала об участии в боях/ Скрин из видео

Наводчица самоходной артиллерийской установки Татьяна прославилась в сети после того, как пользователи увидели видео ее искусной работы. Девушка сняла фрагмент видео, на котором мастерски ведет огонь по оккупантах, для родных. Однако не сдержалась и выложила этот кусочек видео в Tik-Tok, а уже на утро проснулась знаменитой.

За считанные дни ролик набрал миллионы просмотров. Девушка отмечает, что запись была сделана во время реального боя, сообщается в сюжете ТСН.

Татьяна Чубарь имеет двух сыновей, которые ждут ее дома. Ранее она успела поработать кондитером, а потом пошла в ВСУ, ведь с детства об этом мечтала.

За 5 лет службы в Вооруженных силах Украины девушка была делопроизводителем, служила в медроте, в конце концов выучилась на наводчицу САУ. На ее счету уже более десятка уничтоженных вражеских целей.

В бронетехнике и среди военных Татьяна чувствует себя как рыба в воде. Отмечает, что с первых дней, как она появилась в учебном центре, мужчины-военные воспринимали ее скептически. Однако потом они увидели, как ловко она таскает железку, и изменили свое мнение.

Девушка даже на войне с патриотическим маникюром и макияжем. Рассказывает, что любит розовый цвет.

"Я принцеска. Говорю: я же девочка, я же люблю розовое, я же блондинка. На самом деле, я люблю розовый", – говорит она.

Татьяной восхищается вся бригада, а вот она своего героя еще не нашла – сердце наводчицы пока свободно.

Девушке уже не раз предлагали перевести ее подальше от передовой, однако она не соглашается.

"Я от этого кайфую, просто кайфую. Я говорю, что я сюда с ребятами приехала, я отсюда с ребятами и поеду", – отмечает Татьяна.

Уже вышел приказ о награждении Татьяны медалью защитника Отечества. Также руководство подало рапорт на назначение наводчицы САУ командиром пушки.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали еще одного командира российской армии, руководивший инженерно-саперным полком. Полковник Михаил Нагамов уже прибыл домой в Россию среди 200-х.

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили российских оккупантов, которые приехали из Чечни убивать украинцев. Украинские защитники уничтожили взвод солдат РФ вместе с их техникой.

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