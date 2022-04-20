"Видосики" закончились: ВСУ уничтожили взвод солдат из Чечни

чеченцы, кадыровцы / скриншот, ТСН

Вооруженные силы Украины уничтожили российских оккупантов, которые приехали из Чечни убивать украинцев.

Украинские защитники уничтожили взвод солдат РФ вместе с их техникой, сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"18 апреля во время ведения боевых действий на территории Украины был уничтожен взвод из состава БТГр 70 мотострелкового полка (в/ч 71718, Шали, Чеченская республика) 42 мотострелковой дивизии. Потери личного состава: около 10 погибших, 15 раненых, 3 военнослужащих пропали без вести (сгорели в БМП)", - рассказал журналист.

Стоит отметить, что "прославились" чеченцы в Украине лишь мародерством и сниманием видео для TikTok.

Читайте также"Я им наготовил угощения": в Бородянке дедушка накормил кадыровцев отравленной крысиным ядом брынзойКак сообщал Главред, ранее в Сети появилось постановочное видео "TikTok-войск" чеченского диктатора Рамзана Кадырова. Кадыровцы обстреляли воздух, хотя делали вид, что сражаются с каким-то, видимо, воображаемым врагом.

Ранее "кадыровцы" вступили в "ожесточенный бой" в одном из украинских городов. Они отличились тем, что обстреляли неработающий светофор, а "битву" засняли на камеру. Видео попало в Сеть.

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