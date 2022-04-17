Кадыровцы вступили в "ожесточенный" бой с бандеровским воздухом - эпичные кадры

Кадыровцы вступили в бой с воздухом / скриншот

"TikTok-войска" чеченского диктатора Рамзана Кадырова снова опозорились, опубликовав постановочное видео. Как видно на кадрах, кадыровцы обстреляли воздух, хотя делали вид, что сражаются с каким-то, видимо, воображаемым врагом.

Видео "ожесточенного неравного боя" опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Большие актеры тиктока настолько смелы и бесстрашны, что готовы воевать даже с воздухом. Не на минуту их не покидает не менее отважный оператор. Пожалуй, ведется большая летопись побед над пустыми домами и отсутствующими окнами", — написал Геращенко.

Как сообщал Главред, ранее "кадыровцы" вступили в "ожесточенный бой" в одном из украинских городов. Они отличились тем, что обстреляли неработающий светофор, а "битву" засняли на камеру. Видео попало в Сеть.

Также "кадыровцы" отметились съемкой еще одного постановочного "боя" с пустым гаражом. Один из боевиков обстреливал металлическую дверь, якобы участвуя в перестрелке с кем-то снаружи.

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