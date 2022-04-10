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Выдали бездомного за "разведчика" ВСУ: "Кадыровцы" в очередной раз опозорились в Украине

10 апреля 2022, 06:28

Суровые чеченские воины продолжают удивлять своей тупостью.

"Кадыровцы" в очередной раз опозорились в Украине/ скриншот с видео

"Кадыровцы" записали постановочное видео с бездомным из Мариуполя, выдав его за "разведчика ВСУ".

Тик-ток войска Рамзана Кадырова не перестают удивлять - на этот раз они переплюнули сами себя в попытке хоть как-то оправдать свои неудачные попытки захватить Мариуполь. Бравые воины захватили "ценного языка".

"Так или иначе, но этот националист решил сдаться Тимуру Ибриеву и его бойцам. Утверждает, что раскаялся, а все его бандеровские убеждения остались в прошлом и выросли непроходимым бурьяном. Он также дал ценную информацию о численности населения, дислокациях и вооружении", - убеждает Кадыров, который и опубликовал ролик.

Все бы ничего, но "разведчика" уже идентифицировали местные жители. Им оказался бездомный, который часто посещал храм ПЦУ в Мариуполе.

Читайте такжеКадыровцы в Украине вступили в "ожесточенный бой" со светофором"Чтобы вы понимали, как кадыровцы делают свой "героический" контент в Мариуполе. На видео – нуждающийся, у которого проблемы с головой, постоянно бухой. Его мы кормили ежедневно в нашем храме ПЦУ в Мариуполе. Поймать бомжа - то действительно "подвиг", - написал Мариупольский волонтер Кирилл Долимбаев на своей странице в Facebook.

facebook.com/kirill.dolimbaev

Оказалось, что "кадыровцы" нарисовали "разведчику" тату - летучую мышь - символ разведки. Но дело в том, что летучая мышь - это символ российской разведки.

соцсети

Российские пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в приблизительно в семи километрах от украинской столицы. В СБУ этот вброс опровергли.

Также сообщалось, что подчиняющиеся чеченскому диктатору Рамзану Кадырову отряды вновь отметились съемкой постановочного "боя" на видео для сервиса TikTok. В этот раз они "вступили в бой" с пустым гаражом.

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