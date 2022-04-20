"Приговор" для вражеских самолетов и вертолетов: Норвегия бесплатно передаст Украине ЗРК Мистраль

ЗРК Мистраль/ Вооруженные силы Норвегии

Правительство Норвегии бесплатно передаст Вооруженным силам Украины партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Мистраль.

О таком решении сообщил министр обороны страны Бьерн Арильд Грамм. По его словам, которые приводит профильный сайт норвежского оборонного ведомства, способность Украины противостоять российской вооруженной агрессии зависит также от других государств, поэтому они должны предоставлять ей оружие для обороны.

"Конфликт в Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК Мистраль", – отметил министр обороны.

Он добавил, что такое оружие уже зарекомендовало себя раньше, ведь сейчас используется на флоте. Поэтому оно принесет Украине большую пользу.

То, что Украина получит от Норвегии ЗРК Мистраль, подтвердил также в среду, 20 апреля, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, в нашу страну прибудут около 100 таких зенитно-ракетных комплексов.

"Хорошие новости утром. Норвегия приняла решение направить Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль, сообщило Министерство обороны страны", – сообщил он в своем Telegram-канале.

ЗРК Мистраль – назначение и характеристики

Мистраль – это переносной зенитный ракетный комплекс, которым можно уничтожать низколетящие вертолеты и самолеты врага.

Такие ЗРК разработали во Франции – разработка принадлежит французской компании MBDA. В этой стране их приняли на вооружение в 1987 году. В 2000 году была приняла на вооружение усовершенствованная версия ЗРК – Мистраль-2 с инфракрасной головкой самонаведения. Тогда же эту новую версию начали поставлять на экспорт. Сейчас оба варианта зенитно-ракетных комплексов состоят на вооружении 25 стран мира.

Стрельбу такими ЗРК можно проводить на расстоянии от 500 до 6 тысяч метров.

ЗРК Мистраль/ Вооруженные силы Норвегии

Военная помощь Украине от других государств

Напомним, в Украине из США прибыла первая партия военной помощи из нового пакета. Всего в рамках этого пакета наше государство получит американской помощи на 800 миллионов долларов. В списке того, что будет поставлено – 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и 300 дронов Switchblade.

Также ранее сообщалось, что в Германии правящая коалиция согласовала поставки Украине тяжелого вооружения для защиты от российского вторжения.

Напомним, ранее глава украинской разведки рассказал, чем можно "разбить" российскую армию. По словам Кирилла Буданова, в первую очередь нужны артиллерийские системы и танки.

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