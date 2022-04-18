Глава украинской разведки рассказал, чем можно "разбить" российскую армию/ Reuters

Главная цель, которую ставил перед собой российский диктатор Владимир Путин, развязывая войну против нашего государства, осталась неизменной – это уничтожение государственности Украины.

Россия хотела навсегда вернуть Украину в свою сферу влияния. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию SPIEGEL, сообщили в Telegram ГУР.

"Как бы они достигли этой цели, Россия так до конца и не поняла – это тоже характерно для их тактики. Но они хотели, во-первых, установить здесь, в Киеве, подконтрольное России правительство, а во-вторых – навсегда вернуть Украину в российскую сферу (влияния, – ред.)", – сказал Буданов.

Однако такого не произошло и не может произойти, подчеркнул глава ГУР Минобороны.

Также он рассказал, какое оружие нужно Украине, чтобы одержать победу над российской армией. По словам Буданова, в первую очередь нужны артиллерийские системы. Было бы желательно получить немецкие артсистемы, ведь армия ФРГ у них особенно сильна, отметил он.

"И, к сожалению, нам нужны танки, потому что мы имели очень большие потери бронетехники. Остальное стандартное оборудование – зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка", – сказал руководитель ГУР.

Оккупанты обстреляли ракетами Киев, Львов и Днепропетровскую область

Напомним, утром в понедельник, 18 апреля, российские захватчики обстреляли ракетами Киев, Львов и Днепропетровщину.

В Киеве местные жители сообщали о звуках взрывов и дыме. На Днепропетровщине пострадали два человека в Синельниковском районе – там ракета попала в инфраструктурный объект. Был также "прилет" в Павлоградском районе: людей не задело, но была разрушена железнодорожная инфраструктура.

Во Львов прилетело четыре ракеты. Три из них попали в военный объект – склады, которые не использовались. Четвертая попала в гражданский объект – шиномонтаж.

В результате ракетного обстрела оккупантами во Львове по состоянию на это время погибли семь человек, 11 пострадали, среди них – ребенок. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

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