"Ни грамма сострадания": эксперт объяснил, почему нельзя сочувствовать родным оккупантов

Российские пленные / Генштаб ВСУ

Жители Украины не должны сочувствовать и жалеть русских оккупантов и их семьи, потому что те пришли уничтожать украинцев. Сейчас каждый рядовой россиянин поддерживает захватническую войну против Украины. Об этом заявил политтехнолог и эксперт Юрий Подорожный в эфире Апостроф TV.

"Я бы предостерег нас с вами в Украине от каких-то человеческих историй о том, кто куда исчез, и чей отец или мать, или жена плачет о каком-нибудь солдате. Мы с вами должны понимать: русские поддерживают эту войну. Простой рядовой россиянин поддерживает эту войну. Мы не должны иметь ни грамма сострадания, ни грамма жалости к врагу, потому что сегодня россиянин – равно российский солдат", ‒ говорит он.

Сейчас каждый россиянин в той или иной мере – русский солдат, говорит Подорожный, и каждая победа ВСУ будет делать их гораздо более агрессивными по отношению к Украине.

"Это те, кто хочет нас убивать. Это те, кто хочет нас уничтожать. Поэтому наша с вами задача сегодня – давать россиянам как можно больше поводов для каких-то сомнений относительно своей власти. На самом деле, какие бы это ни были истории, какие бы мы ни имели победы в Украине над россиянами, они их будут только злить. Они будут еще более агрессивны по отношению к Украине, а вот к своему руководству они будут иметь много вопросов. Наша задача - давать поводы русскому солдату. А сегодня я всех россиян называю солдатами в той или иной мере. Мы с вами должны понимать, что наши победы будут создавать атмосферу недоверия к собственной власти, которая обещала им совершенно другую историю", ‒ подытожил эксперт.

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Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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