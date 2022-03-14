"Эвакуировать осталось 30%, всего лишь, всех перебило": перехвачен новый разговор оккупантов

Спецслужбы Украины перехватили очередной разговор российского оккупанта с близкими.

Военнослужащий вражеской армии прозрел и понял, что пришел на украинскую землю в качестве незванного гостя.

"Это будет длиться до 15-го", – сообщил женский голос российскому оккупанту.

"Да не будет до 15-го! Там будет еще дальше"...

"Что нибудь говорили?", – спрашивает женщина.

"Не говорят, просто помираем – и все".

"А когда вас обратно вернут?"

"Не хотят – тупорылые, просто дебилы!"

Реклама

"Так скажи им!"

"Я говорю. Они просто не хотят, я не понимаю, почему. Эвакуировать осталось 30%, всего лишь, всех перебило!"

"Сколько осталось?!"

"30% полка. Всех нас перебили – гранатометы, минометы, чем только можно закидали нас, и мы развернулись, все что осталось конечно..."

Напомним, в США заявили, что бомбардировка Яворовского полигона возле Львова может свидетельствовать о разочаровании президента РФ Владимира Путина военным вторжением в Украину.

Читайте также: