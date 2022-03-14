"Эвакуировать осталось 30%, всего лишь, всех перебило": перехвачен новый разговор оккупантов

Солдат РФ уже осознал, что вторгся на украинскую землю далеко не в качестве миротворца.
Спецслужбы Украины перехватили очередной разговор российского оккупанта с близкими.
Военнослужащий вражеской армии прозрел и понял, что пришел на украинскую землю в качестве незванного гостя.
"Это будет длиться до 15-го", – сообщил женский голос российскому оккупанту.
"Да не будет до 15-го! Там будет еще дальше"...
"Что нибудь говорили?", – спрашивает женщина.
"Не говорят, просто помираем – и все".
"А когда вас обратно вернут?"
"Не хотят – тупорылые, просто дебилы!"
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"Так скажи им!"
"Я говорю. Они просто не хотят, я не понимаю, почему. Эвакуировать осталось 30%, всего лишь, всех перебило!"
"Сколько осталось?!"
"30% полка. Всех нас перебили – гранатометы, минометы, чем только можно закидали нас, и мы развернулись, все что осталось конечно..."
Напомним, в США заявили, что бомбардировка Яворовского полигона возле Львова может свидетельствовать о разочаровании президента РФ Владимира Путина военным вторжением в Украину.
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