Армия РФ начала наступление на Запорожье: 10-тысячное войско идет на Гуляйполе – Арестович

Армия РФ начала наступление на Запорожье – Арестович/ Reuters, Офис президента

Войска РФ начали наступать в Запорожской области. Они движутся на юг в направлении города Гуляйполе.

В наступление в области пошли около 10 тысяч российских военных. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

По словам Арестовича, оккупантам уже удалось пройти несколько населенных пунктов, но ВСУ к этому готовы.

"Наконец южный фас российской группировки пришел в движение, тронулся. Мы ждали этого дня... Наконец поехали туда, условно говоря, в сторону Гуляйполя Запорожской области. Двигаются они очень аккуратно, ротной тактической группой, проползая от населенного пункта... Пока что в первые два-три (в населенные пункты, – ред.) зашли, но наконец обозначили какое-то движение", – рассказал Арестович.

О наступательных действиях оккупантов на Запорожье сообщали утром в понедельник, 18 апреля, и в Генеральном штабе ВСУ.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 18 апреля, российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Львову. Три из них – по объекту военной инфраструктуры, один – по шиномонтажу. В результате попаданий ракет вспыхнули пожары. По словам мэра города, погибли 6 человек, 11 ранены, в том числе – ребенок.

Напомним, российские захватчики ворвались в город Кременная, что на Луганщине. Немедленно начались уличные бои, поэтому эвакуация мирных из него невозможна. Об этом заявил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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