Враг нанес четыре ракетных удара по Львову: 6 погибших, 11 пострадавших, в том числе ребенок

В результате попаданий ракет вспыхнули пожары / Иллюстрационное фото facebook.com/MNSDNE

Утром в понедельник, 18 апреля, российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Львову. Три из них – по объекту военной инфраструктуры, один – по шиномонтажу. В результате попаданий ракет вспыхнули пожары.

Об этом сообщил в Facebook глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий.

Спасатели продолжают тушить пожары. Объекты получили существенные повреждения.

Есть погибшие и пострадавшие. На данный момент известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил в Telegram, что одна из ракет попала в гражданский объект — шиномонтаж. Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей.

Что касается жертв и пострадавших, то, по словам Садового, погибли 6 человек, 11 - ранены, в том числе ребенок.

"От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости. В нем живут эвакуированные украинцы", - написал мэр Львова.

Во Львове повреждены или уничтожены около 40 автомобилей / Фото t.me/andriysadovyi

Как сообщал Главред, 18 апреля российские военные нанесли ракетные удары по ряду городов Украины. В частности, "прилеты" были в Киеве, во Львове и в Днепропетровской области.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Синельниковском районе два человека пострадали. Там ракета попала в инфраструктурный объект. В Павлоградском районе людей не зацепило, но разрушена железнодорожная инфраструктура.

Отметим, военный эксперт Агиль Рустамзаде считает, что угроза ракетных ударов на всей территории Украины будет сохраняться еще долго. В России оказалось больше ракет, чем все ожидали.

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