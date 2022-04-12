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Миргород снова попал под ракетный обстрел: два "прилета"

12 апреля 2022, 22:14

Удар по городу произошел вскоре после оглашения воздушной тревоги.

Миргород снова опал под ракетный обстрел / ru.wikipedia.org

Войска РФ снова обстреляли Миргород Полтавской области. Областное руководство подтвердило попадание вражеских снарядов в инфраструктурные объекты, сообщает Telegram-канал главы Полтавской ОВА.

"Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавших и последствия уточняем", – заявил Дмитрий Лунин.

Удар по городу произошел вскоре после оглашения воздушной тревоги. В свою очередь почти сразу же после "прилетов" по Миргороду тревожный режим сняли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что день 27 марта стал рекордным по количеству ракет, выпущенных российскими оккупантами по Львову. Захватчики выпустили 80 ракет, большая часть из них была сбита.

Это сделало бы честь любой армии мира, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Российские войска в ночь с пятницы в субботу, с 1 по 2 апреля, обстреляли Полтаву и Кременчуг.

В Полтаве под ракетный обстрел попал один из инфраструктурных объектов, а Кременчугу досталось больше – пострадали некоторые жилые дома.

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Миргород Полтавская область военная агрессия РФ
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