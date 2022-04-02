Мощные ракетные удары по Кременчугу и Миргороду: подробности главы ОВА

Россияне обстреляли Миргород, поврежден аэропорт

Орки обстреляли объекты инфраструктуры в Миргороде Полтавской области, повреждена взлетная полоса аэропорта, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет", - отметил чиновник.

Позже Лунин сообщил, что удар по Миргороду войска РФ нанесли в 16:50. В результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов.

В то же время украинское ПВО уничтожило несколько вражеских крылатых ракет.

Перед этим глава ОВА сообщил, что во время воздушной тревоги в субботу днем ВСУ сбили две ракеты над Полтавской областью.

Глава ОВА также рассказал о ночных обстрелах Полтавской области.

"После часа ночи была обстреляна Полтава, наши объекты инфраструктуры получили удар от 4 ракет. В настоящее время все последствия этой атаки уже ликвидированы, ни один человек не пострадал.

Что касается Кременчуга, там были более мощные удары по городу. Потерпела удары промышленная зона, сейчас идет пожар. По некоторым местам он ликвидирован".

По словам Лунина, в настоящее время в больницу Кременчуга не обратился ни один человек, пострадавший от обстрела. Однако окончательно можно будет говорить о пострадавших после ликвидации пожаров, подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что день 27 марта стал рекордным по количеству ракет, выпущенных российскими оккупантами по Львову. Захватчики выпустили 80 ракет, большая часть из них была сбита.

Это сделало бы честь любой армии мира, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Российские войска в ночь с пятницы в субботу, с 1 по 2 апреля, обстреляли Полтаву и Кременчуг.

В Полтаве под ракетный обстрел попал один из инфраструктурных объектов, а Кременчугу досталось больше – пострадали некоторые жилые дома.

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