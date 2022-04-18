Утром оккупанты обстреляли ракетами Киев, Львов и Днепропетровщину: над столицей - черный дым

18 апреля "прилеты" были в Киеве, во Львове и в Днепропетровской области / Фото t.me/allkiev

Утром в понедельник, 18 апреля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду городов Украины. В частности, "прилеты" были в Киеве, во Львове и в Днепропетровской области.

Ракетный удар в Киеве 18 апреля

Жители столицы сообщают о звуках взрывов в Киеве. В некоторых районах города виден черный дым. СМИ пишут о крупном взрыве в Киевской области. Официального подтверждения информации пока что нет.

Фото t.me/allkiev

Ракетный обстрел Львова

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что было нанесено пять прицельных ракетных ударов по городу.

Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробная информация выясняется.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже подтвердил, что были нанесены сразу пять мощных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Львова.

"Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев", - написал Подоляк в Twitter.

Обстрел Днепропетровщины 18 апреля

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что сегодня в 08.50 утра были "прилеты". В Синельниковском районе два человека пострадали.

"Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели обуздали. В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушена железнодорожная инфраструктура", - написал Резниченко.

Как сообщал Главред, военный эксперт Агиль Рустамзаде считает, что угроза ракетных ударов на всей территории Украины будет сохраняться еще долго. В России оказалось больше ракет, чем все ожидали.

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