Генерал РФ заблудился на "учениях" в Украине и вернулся домой "двухсотым"

ВСУ уничтожили российского генерала / facebook.com/AFUStratCom

Кроме огромных потерь среди личного состава, армия РФ продолжает нести потери и среди высшего командования.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского командира 49-й зенитной ракетной бригады полковника Гришина Ивана из Смоленска, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.

"Украинское сафари 2.0" продолжается. Встречайте "свеженького" оккупанта из состава вооруженных сил россии: "Командир 49 зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска. "Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой", - говорится в сообщении.

Напомним, в Петербурге 16 апреля закопали ликвидированного в Украине заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова. Его похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Также сообщалось, что стало известно имя российского оккупанта, руководившего силовым захватом Запорожской АЭС в украинском городе Энергодар. В Энергоатоме показали фото и назвали имя оккупанта, который давал команды на обстрел атомной станции.

Читайте также: