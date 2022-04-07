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Приказал обстреливать АЭС: появилось имя генерала РФ, который подверг опасности полмира

7 апреля 2022, 21:41

От ядерного уничтожения человечество спасло только то, что попавшие в энергоблоки станции снаряды не разорвались.

Енергоатом
Запорожская АЭС / Энергодар

Стало известно имя российского оккупанта, руководившего силовым захватом Запорожской АЭС в украинском городе Энергодар.

В Энергоатоме показали фото и назвали имя оккупанта, который давал команды на обстрел атомной станции.

Как оказалось приказ отдавал генерал-майор Росгвардии Алексей Домбровский, который даже и не думал о том, что это могло привести к крушению невиданных ранее масштабов.

От ядерного уничтожения человечество спасло только то, что попавшие в энергоблоки станции снаряды не разорвались.

"Силовым захватом Запорожской АЭС, подвергая опасности полмира и совершая акты ядерного терроризма, руководил генерал-майор Домбровский Алексей Юрьевич. Команды обстреливать атомную станцию и жилые кварталы Энергодара также отдавал он", - отметили в Энергоатоме.

Украинские специалисты отметили, что именно этот оккупант несет персональную ответственность и за разрушенные здания и инфраструктуру города, и за повреждение ЗАЭС.

Российские оккупанты под командованием Домбровского размещали на территории атомной станции тяжелую технику и даже утилизировали снаряды в непосредственной близости от энергоблоков.

То, что мир не накрыло ядерным взрывом – чрезвычайное везение.

"Благодаря Богу – ядерной катастрофы не произошло после обстрелов. Ведь по меньшей мере 50 снарядов, часть из которых попала в энергоблоки станции и другие здания на ее территории, к счастью, не разорвались. За эти преступления придется отвечать. Каждого российского террориста ждет международный суд и справедливое наказание!" ,– подчеркнули в Энергоатоме.

Сообщается, что две недели назад Домбровского в городе сменил еще один генерал-майор – начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Валерий Васильев.

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Обстрел Запорожской АЭС

3 марта оккупационные войска РцФ обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону, продолжаются ожесточенные бои.

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, агрессор хочет уничтожить весь мир, так как в упор обстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе атомной станции из танков, градов, другой тяжелой артиллерии, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий.

"Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества", - сказал Галущенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "впервые в истории человечества обстреливают атомные энергоблоки".

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