В Энергодаре оккупанты допрашивают местных с применением физического давления - Генштаб

В Энергодаре оккупанты допрашивают местных жителей / Reuters

В городе Энергодар Запорожской области сотрудники ФСБ РФ допрашивают местных жителей с применением физической силы, сообщает Генштаб.

Известно, что на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают удерживать местных жителей.

В частности их подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Также отмечается что сотрудники федеральной службы безопасности российской федерации проводят их допросы с применение методов психологического и физического давления.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

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