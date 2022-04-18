"Варварский удар по гражданским": во Львове уже семь погибших, 3 раненых – "тяжелые"

Число погибших во Львове возросло до 7, состояние 3 раненых – тяжелое/ Telegram Андрей Садовый, ГСЧС

Число погибших в результате ракетного удара по Львову со стороны российских оккупантов увеличилось уже до семи. 11 человек пострадали, среди них – ребенок. Три человека, которые получили ранения, находятся в тяжелом состоянии.

Захватчики ударили по городу ракетами около 8:30 в понедельник, 18 апреля. Три ракеты попали по объекту военной инфраструктуры, еще одна – по шиномонтажу. Подробности ракетного удара и его последствий рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

Первый объект – это были склады, которые не использовали. После попаданий произошли пожары. Их уже потушили, однако оба объекта полностью разрушены.

По словам Козицкого, оккупанты применили крылатые ракеты воздушного базирования. По предварительной информации, их выпустили из Каспийского региона. Глава области предполагает, что целью оккупантов мог быть вокзал.

Число погибших и состояние пострадавших

По состоянию на это время уже известно о семи погибших. Это первые погибшие в результате попадания по Львову. Среди 11 пострадавших есть ребенок. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, у ребенка незначительные повреждения.

"На данный момент разбираются завалы. Возможно, это количество (погибших и раненых – ред.) является не окончательным", – отметил Козицкий во время брифинга.

Ракетный удар по шиномонтажу глава Львовской ОВА назвал варварским. Он не исключает вариант, что оккупанты могли ударить по этому объекту намеренно.

"По станции техобслуживания вообще варварский удар. Абсолютно гражданский объект. Утром люди пришли на работу и, к сожалению, произошла такая трагедия. Хотя, может это и целенаправленные удары по гражданским объектам. У них нет ничего святого", – отметил Козицкий.

Вокруг мест попадания повреждены окна в домах и 40 находившихся поблизости автомобилей. Мэр города Андрей Садовый во время брифинга рассказал, что окна вылетели на лестничной клетке в восьми домах, а также в одной школе.

"Сегодня нет в Украине безопасных и опасных городов. Сегодня все находятся в равных условиях", – подчеркнул Садовый и добавил, что Россия совершает геноцид и должна быть изолирована от мира.

Также мэр Львова предположил, что ударов по гражданским объектам Украины в дальнейшем может быть больше.

Ранее депутат Львовского горсовета Андриан Гутник заявил, что ракеты, выпущенные оккупантами по Львову, сначала были направлены ими в Ивано-Франковскую область, но в последний момент по команде изменили направление.

Оккупанты обстреляли ракетами Киев, Львов и Днепропетровск

Напомним, утром в понедельник, 18 апреля, российские захватчики обстреляли ракетами Киев, Львов и Днепропетровщину.

В Киеве местные жители сообщали о звуках взрывов и дыме. На Днепропетровщине пострадали два человека в Синельниковском районе – там ракета попала в инфраструктурный объект. Был также "прилет" в Павлоградском районе: людей не задело, но была разрушена железнодорожная инфраструктура.

Как сообщал Главред, военный эксперт Агиль Рустамзаде считает, что угроза ракетных ударов на всей территории Украины будет храниться еще долго. В России оказалось больше ракет, чем все ожидали.

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