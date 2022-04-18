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Ракеты внезапно поменяли направление: львовский депутат сообщил, куда целились оккупанты

18 апреля 2022, 12:11

По данным депутата Гутника, во Львове после атаки России быстро было стабилизировано движение транспорта, но некоторые маршруты все же пришлось изменить.

Результаты удара ракетами оккупантов по Львову / t.me/andriysadovyi

Ракеты, которыми оккупанты нанесли 18 апреля удар по Львову, сперва были направлены ними на Ивано-Франковщину, но в последний момент по команде изменили направление. Об этом заявил депутат Львовского горсовета Андриан Гутник в эфире Эспрессо TV.

Он говорит, что железнодорожный вокзал вновь работает в обычном режиме.

"Я думаю, что это было предупреждение для многих львовян и лиц временно перемещенных, которые сейчас во Львове, чтобы не пренебрегали сигналами воздушной тревоги. Возможно, Львов был расслаблен в этом плане. Насколько мы понимаем, что официальных данных от львовской военной администрации нет. Известно, что визуально в Ивано-Франковской области, когда долетали ракеты, они летели в одном направлении. На блокпостах, есть информация, что видели, как они повернули в направлении Львова. Это были управляемые ракеты, которые летели в одном направлении. Воздушная тревога предупреждала о ракетах, которые летели в сторону западной Украины и они были направлены в Ивано-Франковск, но в последний момент были перенаправлены во Львов", — сообщил он.

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Напомним, ранее, утром 18 апреля, российские военные нанесли ракетные удары по ряду городов Украины. В частности, "прилеты" были в Киеве, во Львове и в Днепропетровской области.

По Львову ударили четыре ракеты оккупантов. Три из них – по объекту военной инфраструктуры, один – по шиномонтажу.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил на своем Telegram-канале, что одна из ракет попала в гражданский объект — шиномонтаж. Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей.

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Автор: Егор Бунин
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