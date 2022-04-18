Ракеты внезапно поменяли направление: львовский депутат сообщил, куда целились оккупанты

По данным депутата Гутника, во Львове после атаки России быстро было стабилизировано движение транспорта, но некоторые маршруты все же пришлось изменить.
Ракеты, которыми оккупанты нанесли 18 апреля удар по Львову, сперва были направлены ними на Ивано-Франковщину, но в последний момент по команде изменили направление. Об этом заявил депутат Львовского горсовета Андриан Гутник в эфире Эспрессо TV.
Он говорит, что железнодорожный вокзал вновь работает в обычном режиме.
"Я думаю, что это было предупреждение для многих львовян и лиц временно перемещенных, которые сейчас во Львове, чтобы не пренебрегали сигналами воздушной тревоги. Возможно, Львов был расслаблен в этом плане. Насколько мы понимаем, что официальных данных от львовской военной администрации нет. Известно, что визуально в Ивано-Франковской области, когда долетали ракеты, они летели в одном направлении. На блокпостах, есть информация, что видели, как они повернули в направлении Львова. Это были управляемые ракеты, которые летели в одном направлении. Воздушная тревога предупреждала о ракетах, которые летели в сторону западной Украины и они были направлены в Ивано-Франковск, но в последний момент были перенаправлены во Львов", — сообщил он.
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Напомним, ранее, утром 18 апреля, российские военные нанесли ракетные удары по ряду городов Украины. В частности, "прилеты" были в Киеве, во Львове и в Днепропетровской области.
По Львову ударили четыре ракеты оккупантов. Три из них – по объекту военной инфраструктуры, один – по шиномонтажу.
Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил на своем Telegram-канале, что одна из ракет попала в гражданский объект — шиномонтаж. Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей.
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