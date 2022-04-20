Бомбил города Украины: ГУР сообщило данные предателя-украинца, отвечающего за ракетные удары

ГУР сообщило данные предателя-украинца, ответственный за ракетные удары по Украине/ Reuters, ГУР Минобороны Украины

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили данные международного преступника, который родился в Украине и сейчас служит российскому диктатору Путину. Кобылаш Сергей Иванович – командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ, генерал-лейтенант.

Как отмечают в разведке, этот человек ранее был причастен к убийствам мирного населения в Грузии и Сирии, а сейчас командует бомбардировкой украинских городов российскими захватчиками.

"Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Ответственный за нанесение самолетами стратегической авиации массированных ударов крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры. Это привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения", – говорится в сообщении.

При этом Кобилаш отличился еще и тем, что под его командованием российские тяжелые бомбардировщики провели ковровое бомбометание густонаселенных территорий Мариуполя. Стоит отметить, что это впервые после окончания Второй мировой войны была проведена ковровая бомбардировка.

Также в ГУР Минобороны оставили ссылку на подробные данные Кобылаша – полную биографию, паспорт, адрес регистрации и тому подобное.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали еще одного командира российской армии, руководившего инженерно-саперным полком. Полковник Михаил Нагамов уже прибыл домой в Россию среди 200-х.

Напомним, Арестович рассказал об "особых пленных", которых удалось захватить украинским военным. Среди них есть много особых персонажей – генералы, племянник губернатора региона и родственник руководства армии России. Обмен одного такого ценного для россиян врага может позволить вернуть домой до 50 украинцев.

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