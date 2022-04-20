Генералы, племянник губернатора и родственники военных властей: Арестович рассказал о пленных РФ

Среди российских пленных есть генералы, племянник главы региона и родственники руководства ВС РФ - Арестович / УНИАН

Украинские власти убеждены в том, что удастся вернуть домой каждого своего гражданина, которого захватили войска РФ. Среди пленных, пойманных ВСУ, есть много особых персонажей – генералы, племянник губернатора региона и родственник руководства армии России. Обмен одного такого ценного для россиян врага может позволить вернуть домой до 50 украинцев. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным во вторник, 19 апреля, он рассказал о том, что власти Украины убеждены в возвращении каждого плененного украинца, поскольку в плену ВСУ находятся ценные для россиян кадры.

Читайте такжеПленный капитан российской армии решил воевать против ПутинаПо его словам, в плен попадают не только обычные солдаты, но даже генералы. В ходе обмена "особого" пленного можно обменять на 50 захваченных российскими оккупантами украинцев.

"Наши защитники пленяют не только рядовых солдат. Среди захваченных встречаются даже генералы. А один такой пойманный враг может вернуть домой до 50 пленных украинцев", - отметил Арестович.

Также он добавил, что в плен попали и такие люди, как племянник губернатора российского региона и родственники руководства их вооруженных сил.

"Есть среди них (пленных россиян), например, племянник губернатора области России. Также есть родственники их руководства армии", - сказал чиновник.

Также он подчеркнул, что Украина в любом случае приложила бы максимум усилий, чтобы вернуть всех своих граждан. И с такими "ценными экземплярами" сделать это легче.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 18 апреля сделал заявление о том, что Россия начала наступление на Донбассе. Оккупанты стянули в регион значительное количество военного контингента и боевой техники. Впрочем, украинцы собираются защищаться, и не намерены отдавать захватчикам свои земли.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что войска России во время новой атаки против Украины ставят перед собой ряд задач. Они включают установление контроля над Рубежным, Попасной и Северодонецком; движение в направлении Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя, продвижение на Изюмском направлении в сторону Славянска и Краматорска, а также в сторону Херсонской области.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что битва за Донбасс определит итоги третьей фазы войны. Новый этап станет таким же провальным, как и предыдущий. У оккупационных войск нет таких сил, чтобы решить задачи, которые перед ними поставила Москва. Политическое руководство гонит войска вперед, а военное командование не может объяснить Кремлю реальное положение вещей.

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