Битва за Донбасс определит судьбу войны – Россию ждет провал: Арестович раскрыл план оккупантов

После запуска Россией последних резервов, она сможет действовать только тактически - Офис президента / Reuters

Сражение Украины и России за Донбасс и его исход определит третью фазу войны, которая обернется таким же провалом, как и первая. Ситуация с силами и средствами показывает, что задачи решить нельзя. Движение российских оккупационных войск связано с указаниями Кремля и неспособностью военного командования объяснить невозможность реализации таких целей. После того как оперативные резервы россиян будут исчерпаны, они смогут осуществлять только тактические действия, и сосредоточат свои усилия на политическом и дипломатическом фронтах. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В ходе своего заявления во вторник, 19 апреля, он рассказал о том, что война за Донбасс важна, а ее исход определит следующую фазу войны. Однако россиян снова ждет провал. У них недостаточно сил и средств, а военные не могут это сказать политическим начальникам, которые гонят войска вперед.

Читайте такжеОбострение на Донбассе уже началось, но ВСУ действуют: воины отбили атаки РФ в Рубежном и Попасной"Эта битва хоть и важна и судьба ее определит третью фазу войны, эта фаза будет такой же провальной, как и первая фаза. По соотношению сил и средств она не позволяет решить поставившие им задачи. Единственное, чем это оправдано с их стороны, это политическая воля, которая заставляет их военных гнать вперед и неспособность их военных объяснить, что они не могут выполнить цели, которые перед ними поставлены", - отметил Арестович.

Также он акцентировал внимание на том, что после того, как Россия запустит последние оперативные резервы, она сможет осуществлять только тактические шаги. Речь идет о переговорах и объявлениях так называемых "народных республиках".

"У них три выхода: становиться в оборону, пытаться подкреплять ее политическими объявлениями каких-то херсонских народных республик или идти. Но мирные переговоры еще возможны. Я думаю, что пойдут мирными переговорами, они будут пытаться договориться, обмануть нас и сделать вид, что так все с самого начала и планировалось, что админграница так называемых "ЛНР" и "ДНР" это и есть то, к чему все шло...",- подчеркнул Алексей Арестович.

Наступление России на Донбассе

Президент Владимир Зеленский 18 апреля сделал заявление о том, что Россия уже начала наступление на Донбасс. Оккупанты сконцентрировали в регионе значительное количество войск и живой силы. Впрочем, украинцы продолжат защищаться и бороться за свои земли.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал, что у захватчиков РФ есть четыре задачи на Донбассе: установление контроля над Рубежным, Попасной, Северодонецком; продвижение на Изюмском направлении в сторону Славянска и Краматорска, движение в направлении Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя, а также в направлении Херсонской области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что РФ собирается уже к Пасхе захватить Донбасс. По его словам, Владимир Путин по-прежнему собирается уничтожить Украину как государство. Причем ситуация не изменится до тех пор, пока Киев окончательно не победит Москву.

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