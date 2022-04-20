В оккупированном Мелитополе массово гибнут военные РФ: Арестович объяснил причину

В оккупированном Мелитополе массово гибнут военные РФ/ УНИАН

На Запорожье в городе Мелитополь, который сейчас находится под российской оккупацией, уже длительное время при странных обстоятельствах гибнут российские военные. Тела оккупантов перевозят из украинского города на территорию РФ.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с российским адвокатом Марком Фейгиным. Он напомнил, что, по данным украинской разведки, при странных обстоятельствах в Мелитополе уже погибли более 70 российских военных только за период с 20 марта до 12 апреля.

У оккупантов, которые погибли, преимущественно выявляли огнестрельные и ножевые ранения.

По словам Арестовича, в оккупированном россиянами городе могут партизанить украинцы, которые устраивают расправу с ночными патрулями захватчиков. При этом он добавил, что оккупантам не стоило ожидать чего-то другого.

"То есть, кто-то там ловит ночные патрули... Россиянам не стоило ничего другого и ожидать: если уж пришли, то получайте", – подчеркнул советник главы ОП.

Ранее о ликвидации российских оккупантов неизвестными мстителями в Мелитополе сообщали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Тогда отмечалось, что информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах смерти оккупационная администрация тщательно скрывает.

Также ранее сообщалось, что неизвестный расстрелял в Мелитополе авто оккупантов с нарисованной на нем буквой Z. После этого оккупанты устроили в городе патрули и начали искать "нацистского снайпера".

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