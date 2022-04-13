В оккупированном Мелитополе расстреляли авто с буквой Z:  захватчики ищут "нацистского снайпера"

Иллюстративное фото / пресс-служба ВСУ

Минувшей ночью в оккупированном Мелитополе Запорожской области неизвестный расстрелял авто оккупантов.

По словам корреспондента 24 канала, вблизи местной швейной фабрики было какое-то столкновение. Люди говорят, что видели там расстрелянный легковой автомобиль с буквой Z.

Уже утром оккупанты устроили в городе патрули. Они останавливали все автомобили и говорили людям, что ищут "нацистского снайпера".

Пока неизвестно, что это была за вооруженная акция и кого расстреляли в машине. Вероятно, на оккупированных территориях продолжается сопротивление российским захватчикам.

Как сообщал Главред, оккупированный российскими войсками Мелитополь Запорожской области заполонили мародерство и грабежи. Об этом заявил мэр города Иван Федоров.

Он подчеркнул, что в городе ситуация довольно тяжелая. По его данным, грабежами руководит назначенная оккупантами "городской голова" Галина Данильченко.

Ранее в Беларуси опубликовали личные данные солдат ВС РФ, которые отправляли вещи, награбленные в ходе временной оккупации Украины. Основная масса из солдат ВС РФ, которые отправляли вещи из Мозыря, проживает в городе Рубцовске (Алтайский край, РФ).

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