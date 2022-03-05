С голыми руками под автоматные очереди: в Мелитополе люди вышли на митинг против российских оккупантов

Протест в Мелитополе против русских оккупантов / dpchas.com.ua/

В городе Мелитополь (Запорожская область), который временно захвачен российскими оккупантами, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на захватчиков - даже несмотря на то, что те пытаются их испугать стрельбой из автоматов.

На видеозаписи инцидента, как мужчины, сильно матерясь, идут прямо на российских военнослужащих. Те отходят назад и стреляют очередями из автоматов в воздух.

До того, в Мелитополе оккупанты призвали горожан смотреть исключительно продукцию российской пропаганды. Кроме того, людям раздали список российских Telegram-каналов, которые, по их мнению, нужно читать. Однако, украинские власти неоднократно призывала людей во всех уголках страны не верить российской пропаганде.

Жители Мелитополя уже несколько дней ведут масштабные протесты против оккупантов. 3 марта в городе прошла большая акция протеста против оккупантов. Люди кричали российским оккупантам: "Домой! Домой!". Также был плакат с легендарной надписью: "Русский военный корабль, иди н….".

4 марта с флагами Украины и криками "Ганьба" в Мелитополе люди снова вышли на митинг против оккупантов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что утром 5 марта жители Херсона с флагами Украины вышли на центральную площадь на мирный митинг против российских оккупантов. Цель простая - показать, что несмотря на все трудности, которые переживает город в условиях военного положения, Херсон остается Украиной.

Они останавливают российские войска, которые хотят зайти в город - имея в своем распоряжении плакаты, крики "Долой оккупанта!" и флагами.