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Начались зачистки: ФСБ РФ арестовала "министра ЛНР" за провал в войне

20 апреля 2022, 12:07

Его доправили и держат в Ростове на Дону.

ФСБ РФ арестовала "министра ЛНР" за провал в войне / "Прямий", ГУР МО Украины

Неудачи российских оккупантов на фронте в Украине Москва привели к "чистки" руководителей так называемой "Луганской народной республики".

В частности, ФСБ РФ арестовала "министра ЛНР" Игоря Корнета, сообщили в ГУР МО Украины.

"Арестованный сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове на Дону", - говорится в сообщении.

В разведке уточнили, что арест "министра внутренних дел ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квази-государства.

Читайте такжеФСБ задержала боевика Басурина за срыв планов химатаки в Мариуполе - ГУР"Однако, со стороны председателя "ЛНР" Пасечника Л. И. прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности", - рассказали в ведомстве.

Ранее так называемый представитель "МВД ДНР" Эдуард Басурин допустил возможность применения химического оружия при штурме завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Также сообщалось, что в Сети опубликовано видео, на котором зафиксировано, в каких условиях находятся жители "ЛДНР", которых мобилизовали на войну с Украиной.

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война в Украине ФСБ ЛДНР
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