Точная и быстрая разведка на поле боя: Украина получит 100 скоростных беспилотников Quantix Recon

Беспилотник Quantix Recon / Скриншот Youtube-канал AeroVironment Inc.

Компания AeroVironment отправит Украине 100 беспилотных летательных аппарата Quantix Recon и научит украинские войска их применению. Беспилотник может летать не замеченным вражескими силами и не подвергаться влиянию радиочастотных помех, обеспечивая точную и быструю разведку далеко расположенных районов поля боя.

Как сообщает AeroVironment, которая производит дроны-камикадзе Switchblade, Украине передадут не только 100 единиц беспилотников Quantix Recon, но и научат их применению.

Читайте такжеБутылка и фотоаппарат Canon на клею: в Украине распаковали российский БПЛА Орлан-10 за 120$ тысячУказывается, что БПЛА Quantix Recon может осуществлять полеты, которые не видимы для сил противника. Аппарат не подвергается воздействию радиочастотных помех, обеспечивая точную и быструю разведку районов поля боя.

В сообщении подчеркивается, что беспилотник Quantix Recon – это многороторный дрон с дальностью, быстротой и эффективностью беспилотного самолета, у которого фиксированное крыло. Беспилотник может разведать до 1,6 квадратных километров за 45-минутный полет на одной батарее.

Напомним, ранее стало известно, что Украина проводит переговоры по закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Reaper. Дроны находятся на вооружении армии США. Это основной разведывательно-ударный американский беспилотник. Получение таких беспилотников может укрепить позиции ВСУ в войне протии России.

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