Полковник ушел в "Груз 200": командир инженерно-саперного полка армии РФ приехал домой в гробу

Защитники Украины отправили домой еще одного командира российских оккупантов – однако ехать ему пришлось в грузе 200.
ВСУ ликвидировали еще одного командира российской армии, руководившего инженерно-саперным полком.
Полковник Михаил Нагамов уже прибыл домой в Россию среди 200-х. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
"Украинское сафари 2.0" продолжается! Встречайте "свеженького" российского оккупанта. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", – говорится в сообщении.
Полковник Нагамов родом из республики Марий Эл, что в Приволжском федеральном округе Российской Федерации.
Напомним, накануне украинские военные ликвидировали еще одного росийского полковника, который "заблудился на учениях" – командира 49-й зенитной ракетной бригады полковника Гришина Ивана из Смоленска.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили российских оккупантов, которые приехали из Чечни убивать украинцев. Украинские защитники уничтожили взвод солдат РФ вместе с их техникой.
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