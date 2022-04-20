Полковник ушел в "Груз 200": командир инженерно-саперного полка армии РФ приехал домой в гробу

ВСУ уничтожили полковника РФ Нагамова/ Facebook СтратКом ВСУ

ВСУ ликвидировали еще одного командира российской армии, руководившего инженерно-саперным полком.

Полковник Михаил Нагамов уже прибыл домой в Россию среди 200-х. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"Украинское сафари 2.0" продолжается! Встречайте "свеженького" российского оккупанта. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", – говорится в сообщении.

Полковник Нагамов родом из республики Марий Эл, что в Приволжском федеральном округе Российской Федерации.

Напомним, накануне украинские военные ликвидировали еще одного росийского полковника, который "заблудился на учениях" – командира 49-й зенитной ракетной бригады полковника Гришина Ивана из Смоленска.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили российских оккупантов, которые приехали из Чечни убивать украинцев. Украинские защитники уничтожили взвод солдат РФ вместе с их техникой.

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