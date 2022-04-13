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Груз 200 для Подмосковья: ВСУ уничтожили командира полка Таманской дивизии РФ

13 апреля 2022, 22:01

Ликвидирован командир мотострелкового полка Таманской дивизии подполковник Денис Межуев.

Российские военные в Мариуполе 24.02.2022
/ Reuters

Украинские защитники ликвидировали командира полка Таманской дивизии российских оккупантов подполковника Дениса Межуева.

Об этом в Twitter написал украинский офицер Анатолий Штефан.

"Командир мотострелкового полка Таманской дивизии подполковник Межуев Денис, во время учебы в военном училище, пропустил занятия по топографии; Заблудившись на "учениях", но уже правильно вернулся домой", - написал Штефан.

Отметим, что официальным пунктом постоянной дислокации полка является пгт Калининец Московской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали подполковника российских оккупационных войск Вячеслава Савинова.

Уничтоженный оккупант был начальником артиллерийской разведки 49 армии РФ. Он был уничтожен в Украине еще 12 марта, однако о смерти оккупанта в России сообщили только сейчас.

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