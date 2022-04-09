Военный комендант Самары, который ранее воевал в Чечне и Сирии, вернулся из Украины как "груз 200"

Георгий Петрунин был ликвидирован в конце марта/ Фото t.me/informnapalm

В Украине ликвидировали подполковника российской армии Георгия Петрунина. Он был военным комендантом города Самара, а также воевал в Чечне и в Сирии.

"Военный комендант г.Самары подполковник Георгий Петрунин вернулся как груз 200 из Украины", - сообщило международное волонтерское сообщество InformNapalm.

Информацию о смерти Петрунина в Украине также подтвердили российские пропагандистские издания. В частности, Комсомольская правда сообщила, что подполковник был ликвидирован еще в конце марта, а похоронили его 5 апреля в Волгограде.

"Георгий Петрунин погиб в конце марта. Он помогал нашей киностудии Самарафильм. Находясь на службе в Самаре, Георгий Викторович активно участвовал в патриотической работе, был членом ВИК Союз "Бессмертные гусары", - говорится в сообщении,

"Георгий оказался смертным членом "бессмертных гусар", - прокомментировали в сообществе InformNapalm.

Как сообщал Главред, в конце марта под Харьковом украинские защитники ликвидировали полковника Дениса Курила - командира российской 200-й отдельной мотострелковой бригады. Всего Вооруженные силы Украины уничтожили две батальонно-тактические группы этой бригады.

В боях за Мариуполь Донецкой области ВСУ ликвидировали комбрига морской пехоты Черноморского флота, полковника Алексея Шарова и, по меньшей мере, двух сержантов.

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