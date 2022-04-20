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Народ надавит на режим Путина – Россия достигнет дна: у Зеленского ждут конфликта в стране-агрессоре

20 апреля 2022, 14:19

Россияне из-за санкций лишатся комфорта, денег и технологий, считает Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк
Россию ждут серьезные проблемы из-за тяжелой экономической ситуации - Подоляк / ОПУ

В результате санкций против России в стране возникнет внутренний конфликт, спровоцированный ростом цен, безработицей, высокой инфляцией и обесцениванием рубля. Если будет эмбарго на газ и нефть, российское государство достигнет дна в скорой перспективе. В случае отсутствия таких санкций страна все равно будет идти ко дну, а конфликт возникнет через 8-12 месяцев. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью НВ он рассказал о том, что, что его мнению, санкции в отношении РФ приведут к ряду проблем с экономикой – цены вырастут, произойдет рост безработицы и инфляции, рубль обесценится. Если введут запрет на покупку российских газа и нефти, то падение ускорится еще сильнее.

Читайте такжеСанкции Запада уничтожают ПВО России: завод закрылся, а работников везут на войну в УкраинуПо мнению чиновника, в такой ситуации россияне окажут давление на российскую правящую элиту, вследствие чего произойдет внутренний конфликт.

"Мне кажется, что когда у них будет рост безработицы, рост цен на продукты питания, он уже есть, дефициты продуктов питания, очень высокая инфляция, обесценивание рубля - это создаст внутренний конфликт. Они будут давить на свою элиту, потому что могут жить в лагере, но все же хотят есть. То есть холодильник победит", - считает Подоляк.

Как полагает советник главы ОП, сегодня актуальным остается вопрос, каким образом это случится. В условиях санкций относительно российских газа и нефти процесс будет очень быстрым – 1-2-3 месяца максимум. Если санкций не будет, то это 8-12 месяцев. Однако Россия все равно отправится ко дну.

"Если будут санкции на энергоносители, то это будет очень и очень быстро - месяц, два, три максимум. Если не будет этих санкций, может 8-12 месяцев. Это не вопрос корреляции с войной. Россия все равно будет идти ко дну", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Смотрите видео ТСН – кто из олигархов России больше всего пострадал от санкций

Санкции против России

Президент Владимир Зеленский критикует Запад за слишком слабые санкции в отношении России. По словам гаранта, страны оказывают помощь несвоевременно и не готовы отказаться от запрета на покупку российских газа и нефти. Кроме того, они не могут отключить и Сбербанк России от международной межбанковской системы платежей SWIFT.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Европу за сомнения в отношении санкций против РФ. Глава польского правительства отметил, что страны Европы думают над ограничениями в тот момент, когда Путин ведет жестокую войну против Украины. Рубль в подобных условиях укрепляется.

Евросоюз запустил новые санкции в отношении России. Среди физических лиц, которые попали под ограничения, оказались руководитель Сбербанка Герман Греф, а также олигархи Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг и Борис Ротенберг. Акции таких финансовых учреждений, как ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк и Открытие, заморожены.

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