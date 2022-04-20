Оккупанты на Запорожье требуют готовить концерты на 9 мая

Оккупанты на Запорожье требуют готовить концерты до 9 мая / Reuters

На оккупированных территориях Запорожской области российские военные ходят по домам культуры и требуют руководителей и работников этих заведений готовиться к празднованию 9 мая.

Оккупанты заставляют людей готовиться к проведению концертов, которые будут посвящены Дню победы. Об этом рассказал и.о. городского головы города Бердянск Александр Свидла.

"Приходили представители РФ в наши дома культуры и требовали проведения концертов, приуроченных к 9 мая. Назначили незаконно своего директора", – цитирует слова Свидлы пресс-служба Запорожской ОВА.

Он добавил, что такие действия оккупантов возмущают людей, и отметил, что кроме вмешательства в работу учреждений культуры захватчики еще и распространяют фейковые заявления и настаивают на коллаборациях.

Ранее сообщалось, что российскому диктатору Владимиру Путину нужен хоть какой-то результат в войне против Украины до 9 мая, чтобы он мог похвастаться им перед россиянами. Поэтому он подгоняет командующего наступлением РФ на Украину Александра Дворникова, которого прозвали "сирийским мясником" из-за зверств во время ведения войны в Сирии. Именно поэтому обстрелы и бомбардировки оккупантами усилятся, отмечают в НАТО.

Также ранее блогер и кандидат исторических наук Сергей Климовский отмечал, что война для россиян перестает быть понятием символическим с далекими дедами и становится чем-то менее приятным, чем пьянка 9 мая.

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