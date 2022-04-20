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"Самолет начал в меня стрелять": история женщин, которые смогли сбежать из села под Бородянкой

Алёна Воробьёва

журналист

20 апреля 2022, 13:45

91-летняя бабушка Оля и ее племянница Лида покинули свое село почти последними – под звуки бомбардировок самолетов РФ их успели вывезти украинские военные.

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Бабушке Оле и ее племяннице Лиде пришлось бежать из родного села под обстрелами оккупантов/ На фото: разрушенное здание в одном из сел Киевщины; УНИАН; Главред, Алена Воробьева

Село Новая Буда на Киевщине раскинулось прямо под Бородянкой. Поэтому российские оккупанты были здесь частыми незваными гостями – залетали с авиацией и бомбили всё вокруг, обстреливали из артиллерии.

Местная жительница Лидия успела эвакуироваться "перед самым носом" у смерти – после этого захватчики бомбили еще сильнее, от многих домов остались лишь завалы.

"Через три дня, как я покинула дом, моя соседка говорила, что на нашей стороне совсем погорели дома. Как там мой дом – я до сих пор не знаю...", -– рассказала женщина журналистам Главреда.

Оккупанты то обстреливали само село, а то пытались достать до украинских военных, которые стояли за ним. Но силу особо не рассчитывали – их не очень беспокоило, долетит ли снаряд до бойцов ВСУ или разорвется в доме мирных жителей.

"Было, что до наших танков долетало, а было, что над селом разрывалось. И когда что-то летит и взрывается – то и уши закладывает, и ждешь, что могут рамы повылетать со стеклом", – вспоминает Лидия.

"Я сидела на лавочке... Самолет развернулся и начал по мне стрелять"

Лидия жила в доме, который остался ей от мужа. А в другом конце села стоял еще один – отцовский. Женщина волновалась, цел ли еще тот дом, и пошла проверить. Но этот короткий путь едва не стал ее последним…

"Села я по дороге на лавочку. Когда вижу – летит самолет, прямо у меня над головой. Пролетел возле меня над двумя полностью разбитыми домами. Над следующей улочкой снизился и сбросил что-то возле целого еще дома. Я услышала взрыв, пошел дым в мою сторону. А этот самолет разворачивается и летит обратно. А я ведь сижу под забором на лавочке. Он раз – и начал стрелять по мне. У меня рядом были железные ворота, и я услышала, как от них что-то отскакивало. Я только подумала – что же тебе надо? Ты же видишь, что баба сама сидит, ну что ж тебе надо?", – рассказывает Лидия.

"Говорю: "Ребята, мне домой надо" – "Туда нельзя, там обстреливают..." – и посадили меня в машину"

К счастью, в женщину вражеский пилот не попал. А через короткое время возле нее остановился автомобиль – украинские воины из-за близости оккупантов пытались вывезти из села всех, кто там еще остался.

"Говорят: "Садитесь". Я говорю: "Мне, ребята, туда", – и показываю пальцем в сторону своего дома. – "Мне домой надо". Они только покачали головами: "Туда нельзя, там война идет, обстрелы, садитесь в машину". Они посадили меня в эту машину и поехали на Песковку", – вспоминает местная жительница.

Гостомель
Оккупанты повсюду на Киевщине оставили после себя руины. Вот так выглядят остатки одного из домов в поселке Гостомель/ УНИАН

Уже в соседней Песковке Лидию накормили и отправили дальше. Женщина жалуется, что уехала из села буквально налегке.

"Вот, посмотрите, в чем я обута... Я же надевала ботинки и одевалась буквально, чтобы перейти через пути... И так меня и забрали посреди улицы", – говорит женщина.

"В 91-год пришлось покинуть родной дом. Пусть бы меня завезли обратно..."

Под вражескими обстрелами удалось вывезти и тетю Лидии – 91-летнюю Ольгу, которая жила отдельно. Ей трудно двигаться – бабушка еле ходит, опираясь на палочку – поэтому покидать село не хотела до последнего.

Во время разговора с журналистами Ольга не может сдержать слез – на старости лет ей пришлось покинуть родной дом, и неизвестно, будет ли куда возвращаться.

"Нас дальше будут везти... Но я бы не хотела дальше ехать. Пусть бы меня завезли обратно...", – говорит женщина и вытирает влажные глаза.

село Горенка
Разрушенный в результате обстрелов оккупантов дом в селе Горенка на Киевщине/ УНИАН

Бабушка жила одна. Двое ее сыновей уже умерли, а невестки с внуками жили отдельно. Когда оккупанты начали стрелять по селу сильнее, она заперла дом, пошла к соседке и больше домой не возвращалась. К тому времени, когда она покинула населенный пункт, там уже погорели почти половина домов.

"Когда я выезжала, то в свой дом не заходила. Сосед говорил, что у меня окна побиты, все стекла разбиты", – говорит Ольга.

Бабушку забрали из села одной из последних. Говорит – там остались только несколько человек, которые упорно не хотели выезжать. Однако у некоторых просто не было другого выбора, добавляет племянница Лидия.

"Мои соседи не уехали... Там мужчина, у которого два инсульта было. И он уже не при себе. И родные сидят уже возле него. Что же тут сделаешь, должны...", – говорит Лидия.

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война в Украине Киевская область вторжение России
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