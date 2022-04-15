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"Россияне бросили бомбу на место эвакуации": семья из Макарова рассказала об ужасах войны

Алёна Воробьёва

журналист

15 апреля 2022, 08:00

Разбомблена вся инфраструктура и множество жилых домов – таким оккупанты оставили после себя Макаров. Сбежать из него было трудно, остаться – невозможно.

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Часть Макарова была в оккупации, другую часть беспощадно обстреливали из авиации и Градами/ Telegram Вадим Токарь; Главред, Алёна Воробьёва

В Макарове услышали "дыхание" врага почти с самого начала российского вторжения – еще в первые дни начали кружить самолеты, а местные жители под звуки взрывов от авиаснарядов прятались в погребах. Эвакуацию на тот момент еще не объявляли, а многие жители поселка не хотели убегать и надеялись на лучшее. Поэтому большую часть времени проводили в погребах. Об этом рассказала журналистам Главреда местная жительница Елена Федоровна, которой пришлось с дочерью и маленьким внуком около двух недель выживать под бомбежками и обстрелами российских "освободителей".

"Сидели дома, бегали в погреб – из погреба. А с ребенком так долго не посидишь, потому что там сыро, холодно – дольше всего он выдерживал полтора часа. А другие люди так целыми днями сидели. Мы брали теплые вещи, и постоянно носили с собой этот чемодан – туда и обратно. Потому что вдруг бахнет", – вспоминает Елена Федоровна.

"Ночью оккупанты сбросили бомбы на детсад за 300-400 метров от нас. Было очень страшно"

С каждым днем "бахкали" сильнее. Потом исчез свет, не стало воды. Жгли свечи, набирать воду бегали недалеко к соседям. После этого пропала еще и связь – чтобы позвонить родным и рассказать, как они, дочке Вите приходилось бежать где-то за километр от дома в едва ли не единственное место, где можно было поймать сеть.

"А потом резко стали бомбить сильнее... Где-то 3-4 марта летели ночью два самолета и сбросили бомбы на садик, куда ходил наш малыш. Это от нас по прямой метров может 300-400. Так страшно было, как падали бомбы. А потом они разбомбили и школу", – рассказывает местная жительница.

Люди после этого поняли, что возврата назад нет – многие начали эвакуироваться из поселка.

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Сначала оккупанты уничтожали инфраструктуру, а потом взялись и за жилые дома/ Telegram Вадим Токарь Макаровская община

"ДК бомбили дважды. Второй раз "бахнули" после того, как на него повесили флаг Украины"

Сначала автобус забирал людей из центра Макарова, однако однажды оккупанты сбросили бомбу как раз в то место, где собирались люди. Чудом никто не погиб. По словам Елены Федоровны, была информация, что это сделали по наводке. Но точно ли это так, местные жители не знают.

"В Макарове центра нет – весь разбомбили. Сначала были садик и школа, затем – Дом культуры, хлебный магазин, хлебозавод, кирпичный завод... Дом культуры бомбили дважды. После первого раза наши повесили на полуразрушенное здание флаг Украины – и захватчики "бахнули" туда еще раз", – говорит Елена Федоровна.

макаров дом культуры, Telegram Вадим Токарь
Разбомбленный оккупантами Дом культуры в Макарове с украинским флагом/ Автор фото Сергей Михальчук, Telegram Вадим Токарь

После уничтожения инфраструктуры оккупанты взялись за жилые дома. Их первыми целями стали пятиэтажки и частный сектор на Проектной улице.

"Потом одна бабушка говорила, что только ее дом остался на Проектной, и еще один дом. И то – показывали недавно по интернету, что пятиэтажка стоит, а ни одного окна нет", – рассказывает женщина.

"Мы собирались на скорую руку. Взяли то, что успели схватить за 10 минут"

Кто хотел эвакуироваться, записывались в списки к волонтерам. Елена Федоровна с семьей тянули до последнего – не хотели уезжать. Женщина даже уговаривала дочь, чтобы та ехала сама с внуком – но та наотрез отказалась. А потом уже пропала связь и позвонить волонтерам не было возможности. Инициативу в свои руки переняла подруга женщины – сама записала семью на эвакуацию и поставила их перед фактом.

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Елене Федоровне с дочкой и внуком пришлось собираться на скорую руку, чтобы сбежать из Макарова/ Главред, Алёна Воробьёва

Елена Федоровна с дочкой и внуком эвакуировались практически последние в их части поселка. Остался только сосед. Так как у него был генератор, перед самым отъездом женщины занесли к нему свои разряженные телефоны, чтобы хоть чуточку подзарядить. Когда за семьей пришли волонтеры, то сказали, что выезжать нужно срочно. А соседа, как назло, в тот момент не оказалось дома – вышел куда-то по делам. Времени на раздумья не было – так и уехали женщины без своих телефонов.

"Мы собирались на скорую руку. Минут за 10 что успели схватить – то и взяли. Много нужных вещей осталось дома. Когда выезжали из Макарова, то слышали по дороге взрывы", – рассказывает женщина.

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Многие здания в Макарове и селах вокруг него разрушены до основания/ Telegram Вадим Токарь Макаровская община

По словам Елены Федоровны, в первую ночь в безопасном месте для них было удивительно то, насколько вокруг тихо. Ведь в Макарове звуки взрывов и обстрелов были практически каждые 10 минут, а каждое утро они просыпались под звуки вражеской авиации.

Справка. В поселке Макаров, что в 50 километрах от Киева, под российскую оккупацию попали только два микрорайона. Однако все остальные части поселка захватчики бомбили из авиации, обстреливали из артиллерии и Градов. В оккупированной части люди оказались в блокаде и вынуждены были жить в подвалах без воды и еды.

Оккупантов удалось полностью выбить из Макарова 21 марта. После этого там открылась ужасная картина разрушений, которую оставили после себя захватчики – разрушено более 40% поселка. Но больше всего пострадали близлежащие села – там практически не осталось уцелевших домов.

Кроме этого, в поселке нашли тела 133 расстрелянных гражданских жителей.

Сейчас Макаров понемногу приходит в себя после страшных дней "русского мира", в частности, там проводят разминирование, восстанавливают водоснабжение и электричество.

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