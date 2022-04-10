Убийства гражданских сняла камера, вместо домов – руины: как выглядит Макаров после вторжения РФ

Макаров и Макаровщина после оккупации/ Telegram Вадим Токарь

В поселке городского типа Макаров на Киевщине ежедневно находят доказательства новых зверств оккупантов. В самом населенном пункте были оккупированы лишь два микрорайона, однако захватчики бомбили с воздуха и обстреливали из артиллерии и "Градов" весь поселок.

В Макарове уже нашли 133 тела убитых мирных жителей, поиски продолжаются. До российского вторжения в поселке проживали до 15 тысяч жителей, во время активных боевых действий там оставались менее тысячи человек. Об этом рассказал поселковый голова Вадим Токарь в комментарии ТСН.

"Это только те люди, которых мы нашли на поверхности. А еще сколько людей были похоронены соседями, родственниками в саду, в огороде, во дворах – их точного количества мы еще не знаем", – говорит поселковый голова.

По его словам, в настоящее время есть два подтвержденных факта зверского изнасилования девушек оккупантами в населенном пункте. После изнасилования девушек убили.

То, как российские оккупанты расстреляли первых гражданских людей на Макаровщине, попало на видео камер наблюдения. Захватчики открыли огонь из тяжелой техники по авто, которое двигалось по дороге. Потом орки просто развернулись и уехали. Мужчина и женщина, которые были в легковом автомобиле, погибли.

Рашисты неоднократно расстреливали автомобили гражданских, которые пытались бежать из-под их оккупации. Очень много расстрелянных и сожженных авто до сих пор стоят на обочинах.

Больше всего пострадали села, расположенные вокруг поселка Макаров. Под российской оккупацией находились 16 населенных пунктов. У многих из них почти не осталось целых домов местных жителей.

Напомним, поселок городского типа Макаров в Киевской области украинские военные полностью освободили от оккупантов 21 марта.

Ранее поселковый голова Макарова Вадим токарь рассказал, что россияне разрушили населенный пункт на 40%. По его словам, многих погибших нашли в массовых захоронениях, также были случаи, когда захватчики оставляли лежать единичные тела.

Также ранее Вооруженные силы Украины показали, как выглядят поселки Макаров и Бородянка после того, как их покинули российские оккупанты. Со своим "русским миром" захватчики принесли в города разрушения и смерть.

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