Мариуполь, Буча, Ирпень: военный эксперт объяснил, зачем Россия стирает в порошок украинские города

Военный эксперт объяснил, зачем Россия стирает в порошок украинские города / Фото Reuters

Россия уничтожает города Украины. Из-за массированных ракетных обстрелов и временной оккупации Мариуполь, Волноваха, Харьков, Чернигов, Ахтырка, Буча, Ирпень и другие украинские города серьезно пострадали.

Генеральный директор компании A.Drones и военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов во время чата на Главреде рассказал, что в таких действиях Путина и России нет смысла искать логику.

"В российском имперском сознании прекрасно уживаются "освобождение украинцев от националистов" и "убийство украинцев как националистов". Они точно так же освобождали от чеченских боевиков собственные села. Вспомните, как Басаев проводил рейды… Они просто уничтожали село под ноль, так же они зачищали Грозный, дважды стирая его с лица земли и называя это борьбой с терроризмом", - отметил эксперт.

Касьянов подчеркнул, что мы имеем дело с людьми, которые совершенно далеки от гуманизма.

Читайте такжеПутин платит рядовым агрессорам $22 в месяц за войну в Украине: киберспециалисты установили цифры"Я даже не говорю о свободе совести, вероисповедания и т.д., что свойственно украинцам, для нас это неотъемлемые вещи. В России люди абсолютно свободны от общечеловеческих ценностей, не ценят человеческую жизнь, не ценят право выбора. Они радуются только новому мощному оружию: "о, у нас создана новая мощная бомба!", "о, у нас создан новый мощный танк!". Россия уже давно создает только то, что убивает", - пояснил Касьянов

Россия – это орда. Это худшие орки, и они пришли на нашу землю с плакатами "мы вас освобождаем", хотя их освобождение сводится к изнасилованиям и убийствам, отметил эксперт.

"Впрочем, нас не должно это волновать. Мы просто должны их уничтожать за все то, что они делают в Украине. Это единственное, что может спасти нас и весь мир", - подытожил Касьянов.

Напомним, российские оккупанты впервые с начала широкомасштабного вторжения в Украину нанесли удар по Тернополю. Это произошло примерно в 22:30 в воскресенье, 3 апреля.

Также ракетные удары были нанесены по Николаеву и Очакову. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.

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