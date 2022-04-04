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Оккупанты впервые ударили по Тернополю, ракета повредила важный объект

4 апреля 2022, 10:30

Объект сейчас не пригоден для использования. Пострадавших нет, спасатели и полиция оценивают повреждения.

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Оккупанты впервые ударили по Тернополю, ракета повредила важный объект/ Фото иллюстративное, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты впервые с начала широкомасштабного вторжения в Украину нанесли удар по Тернополю. Это произошло примерно в 22:30 в воскресенье, 3 апреля.

Как сообщили в Тернопольской областной военной администрации, атаку врага удалось отбить, однако обломками повредило объект критической инфраструктуры.

"Во время воздушной тревоги, примерно в 22:20, враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе. Пострадавших нет. На месте работают работники службы ГСЧС и полиции", – написал утром 4 апреля в Telegram председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Во время брифинга Труш рассказал детали инцидента. При этом он отметил, что место попадания и название объекта, который пострадал, является закрытой информацией.

"Вчера была осуществлена врагом бомбардировка города Тернополя. Первый прилет состоялся. Спасибо вооруженным силам, которые вовремя предупредили данный факт, обезвредили. Однако осколками был поврежден объект критической инфраструктуры. Этот объект сейчас находится в непригодном состоянии к использованию", – отметил глава ОВА.

Также он призвал людей быть осторожными, ведь это может быть не последняя бомбардировка врагом Тернополя. Поэтому, когда звучит сирена, нужно не игнорировать ее, а прятаться в укрытие, сказал Труш.

"39-й день показал для тернополян, что когда звучит воздушная тревога, нужно быть в укрытиях", – отметил он.

В полиции области во время брифинга призвали местных жителей сообщать о дронах – они могут быть вражескими. Представители местных правоохранительных органов отметили, что украинские военные сейчас практически не используют дроны в районе Тернополя, поэтому замеченные беспилотники с большой вероятностью могут принадлежать оккупантам.

"Сейчас вместе с ГСЧС идет оценка повреждений. Сейчас объект не пригоден для дальнейшего использования. Продолжаются следственные действия", – отметил председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Книгу палачей, в которой будут зафиксированы все российские оккупанты, которые совершали военные преступления против украинцев.

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