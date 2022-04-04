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Путин приказывал своим солдатам казнить украинцев во время вторжения — британская разведка

4 апреля 2022, 10:19

Как говорят британские разведчики, планы Путина включали внесудебные казни украинцев российскими военными и разведывательными службами.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Планы российского диктатора Владимира Путина по вторжению в Украину включали в себя массовые внесудебные казни. Об на своей странице в Twitter написал руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур.

"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах в стиле казни мирных жителей из освобожденных районов вызывают ужас и холодят кровь", — отметил он.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области.

2 апреля нынешнего года мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы населенного пункта "усеяны мертвыми телами".

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Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко прокомментировал "бучанскую резню".

По словам главы правительства Соединенного Государства, зверские убийства мирных жителей в Киевской области являются отвратительными.

"Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит крах, а решимость Украины никогда не была так сильна", – подчеркнул Джонсон.

Автор: Егор Бунин
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