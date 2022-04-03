"Путин терпит неудачу": Джонсон набросился на главу Кремля с жесткими обвинениями

Борис Джонсон / GettyImages

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко прокомментировал "бучанскую резню".

По словам главы правительства Соединенного Государства, зверские убийства мирных жителей в Киевской области являются отвратительными.

"Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит крах, а решимость Украины никогда не была так сильна", – подчеркнул Джонсон.

Глава британского правительства поклялся сделать все возможное, чтобы "уморить голодом военную машину Путина".

Читайте такжеРазрушенные дома и повсюду изуродованные тела: жуткие кадры из Бучи после зверского визита оккупантов

Что происходит в Буче

Первые ужасающие кадры из оккупированной Бучи показал ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров. Он рассказал о разрушенных домах, убитых гражданских, заминированной детской площадке и других преступлениях оккупантов.

Отреагировал на преступления россиян в Буче и президент Европейского совета Шарль Мишель. В частности, он заявил, что против России будут введены новые санкции.

Владимир Зеленский показал миру жуткие преступления оккупантов в Буче.

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