"Путин терпит неудачу": Джонсон набросился на главу Кремля с жесткими обвинениями

Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что является правдой, говорит Джонсон.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко прокомментировал "бучанскую резню".
По словам главы правительства Соединенного Государства, зверские убийства мирных жителей в Киевской области являются отвратительными.
"Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит крах, а решимость Украины никогда не была так сильна", – подчеркнул Джонсон.
Глава британского правительства поклялся сделать все возможное, чтобы "уморить голодом военную машину Путина".
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Что происходит в Буче
Первые ужасающие кадры из оккупированной Бучи показал ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров. Он рассказал о разрушенных домах, убитых гражданских, заминированной детской площадке и других преступлениях оккупантов.
Отреагировал на преступления россиян в Буче и президент Европейского совета Шарль Мишель. В частности, он заявил, что против России будут введены новые санкции.
Владимир Зеленский показал миру жуткие преступления оккупантов в Буче.
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