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Ставили на колени и расстреливали, просто так убили дедушку: история жителя Бучи, которого пытали орки

4 апреля 2022, 09:52

Мужчин, в телефонах которых находили фото российской техники или просто чаты, которые им не нравились, оккупанты убивали сразу.

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Российские оккупанты жестоко пытали местных жителей в Буче/ соцсети

Житель Бучи под Киевом рассказал, как издевались российские оккупанты над мирными жителями в городе. Мужчина оказался в плену захватчиков, и его, как и других мужчин, жестоко пытали.

Сначала орки пытали и убивали мужчин, однако затем они начали уничтожать всех без разбора. Рассказ местного жителя появился в Telegram-канале Буча Live.

Он отметил, что в укрытии, в котором он находился, было примерно 100 человек. Среди них много детей, женщин и стариков. Когда орки зашли в город, мирные жители уже прятались в бомбоубежище. Это укрытие было противоракетным и мало двое герметичных дверей.

По словам рассказчика, оккупанты спустились к их укрытию и начали выбивать дверь. Когда им удалось выбить первые, люди решили открыть вторую дверь, ведь их всё равно выломали бы, и могло бы быть хуже.

Первые российские военные, которые к ним спустились, никого не трогали. Они дали людям немного своих сухпайков и сказали, чтобы те не выходили наверх 1-2 дня. Сказали, что якобы после зачистки всех отпустят.

"Через два дня к нам зашел уже другой отряд. Эти тоже сказали сидеть несколько дней и не выходить. Пока мы находились в укрытии, на улице уже собралось более 50 единиц техники и очень много личного состава. Среди военных были буряты, белорусы и россияне", – говорит мужчина.

Однако на шестой день начался настоящий ад. Людей вывели на улицу. Женщин с детьми и пожилых людей отпустили, а мужчин начали избивать, пытать и расстреливать.

"Меня и еще 14 ребят поставили на колени и забрали телефоны. Нас раздели, начали искать тату с националистическими символами (гербы, руны и т. п.). Не нашли. Ребят, в которых нашли фотографии техники или какие-то чаты, которые им не понравились, убивали сразу. Кому-то стреляли в бок и говорили "это что бы домой не спешил", – говорит житель Бучи.

Тех, кто остался живым, допрашивали, пытаясь узнать, "где тероборона и где живут атовцы". Рассказчик говорит: оккупанты понимали, что их пленники ничего не знают, но всё равно продолжали всех бить – было видно, что им это нравится.

"После побоев к моей голове поднесли автомат и сделали выстрел возле уха, а затем ударили прикладом по голове. В итоге нас отпустили. Из 15 ребят осталось шесть. Я не мог поверить, что остался жив", – говорит мужчина.

Позже в город приехали кадыровцы. Рассказчик отмечает, что они сразу начали вести себя, как нелюди – четыре дня они ездили и убивали всех, кого видели на улице.

"Я наблюдал, как они убили дедушку, который просто сидел на скамейке. Мы каждый день кого-то хоронили. Клали тела в ковш трактора, а потом, когда они не видели, копали могилы и относили их туда. Те, кого нам всё же удавалось похоронить, были с простреленными затылками, вырезанными щеками и другими следами насилия", – говорит мужчина.

Напомним, после освобождения Бучи, Гостомеля, Ирпеня и других украинских населенных пунктов от россиян открылись страшные зверства, которые совершали там российские захватчики за время оккупации. Там обнаружили много тел мирных жителей, часть из которых не просто убили, а замучили. Дома и прочая инфраструктура вокруг просто разрушены.

Президент Польши Анджей Дуда после того, как увидел фотографии с освобожденной от российских оккупантов Бучи, заявил, что Украине нужно предоставить оружие для защиты от россиян. Зверства, которые совершали оккупанты в Буче, отрицают идею любого компромисса, подчеркнул Дуда.

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