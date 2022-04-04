Снимки из Бучи отрицают идею компромисса, Украине нужно оружие – Дуда/ Reuters

Украине нужно предоставить вооружение для защиты от российских оккупантов. Фотографии зверств российских оккупантов, которые они совершали в Буче, отрицают идею любого компромисса.

Соответствующее заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, когда увидел обнародованные снимки Бучи после освобождения города от российских захватчиков. Он подчеркнул, что вещи нужно называть своими именами, и преступники являются преступниками.

"Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены. Снимки Бучи отрицают убеждение, что компромисс нужно искать любой ценой. На самом деле защитникам Украины нужны прежде всего три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие", – написал Дуда в Twitter.

Напомним, после освобождения Бучи, Гостомеля, Ирпеня и других украинских населенных пунктов от россиян открылись страшные зверства, которые совершали там российские захватчики за время оккупации. Там обнаружили много тел мирных жителей, часть из которых не просто убили, а замучили. Дома и прочая инфраструктура вокруг просто разрушены.

Также ранее были обнародованы спутниковые снимки гигантской братской могилы, которую вырыли российские захватчики в Буче на территории церкви Андрея Первозванного, чтобы хоронить там тела убитых ими украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Книгу палачей, в которой будут зафиксированы все российские оккупанты, которые совершали военные преступления против украинцев.

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