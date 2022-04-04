В Беларуси милиционеры вместе избили российского военного/ Скрин из видео

В Беларуси местные милиционеры толпой набросились на российского военного. Они вытащили его из армейского грузовика посреди дороги и все вместе избили.

Видеозапись этого инцидента появился в соцсетях в ночь на понедельник, 4 апреля. Драку успели зафиксировать на видео люди, которые были в автомобиле, который находился рядом. Однако пока не известно, в каком белорусском городе это произошло.

Как видно из видео, милиционеры вытащили российского военного из грузового автомобиля на проезжую часть. После этого они вместе начали его бить.

Чем закончился инцидент и в каком состоянии находится российский оккупант, не известно. Также пока неизвестно, что именно не поделили белорусские силовики с российским орком.

Ранее сообщалось, что подразделения украинского десанта ВСУ 3 апреля установили контроль над районом города Припять и участком государственной границы с Республикой Беларусь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Книгу палачей, в которой будут зафиксированы все российские оккупанты, которые совершали военные преступления против украинцев.

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