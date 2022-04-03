Атака с Беларуси и Гостомеля на Киев: Зеленский в январе получил от США план нападения России – WSJ

Зеленский в Киеве получил от директора ЦРУ Бернса информацию о вторжении России - СМИ / Фото Instagram

Еще в январе директор ЦРУ Уильям Бернс тайно приехал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Были переданы данные о плане России по военному вторжению. Речь шла об интервенции с Беларуси через Чернобыль и намерениях оккупантов захватить аэродром в Гостомеле для атак на главный город страны. Такая информация могла сыграть решающую роль в успехе украинского государства в отражении российского нападения в первые дни войны.

В материале The Wall Street Journal говорится о том, что в ходе встречи с Зеленским Бернс передал гаранту детали плана нападения России на Украину. В них были сведения об атаке на Киев – такая информация могла самым главным образом повлиять на отражение российского удара в первые дни войны.

Читайте такжеОккупанты России пытаются окружить ВСУ на Донбассе, чтобы надавить на Киев в переговорах – СШАТогда разведка Вашингтона уже была осведомлена о планах оккупационных российских войск по наступлению с Беларуси по самому короткому пути – через Чернобыльскую зону отчуждение. Сведения включали и тактику по захвату аэродрома в Гостомеле, чтобы использовать объект как плацдарм для атаки на Киев.

Кроме того, в статье также идет речь о последней попытке лидеров Европы поговорить с Путиным, чтобы он отказался от военного нападения на Украину. Шли переговоры и между лидерами правительств стран западного мира.

Подчеркивается, что далеко не все союзники США на Западе верили данным Центрального разведывательного управления о намерении Путина осуществить военное вторжение в Украину.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о том, что планы России остаются прежними – Москва намерена продолжить войну и захватить Украину. Разведка Альянса указывает на попытки России пойти в наступление не только на Донбасс, но и на Киев, а также другие украинские города. Пока российские войска проводят перегруппировку и передислокацию.

Спикер Банковой Алексей Арестович отметил, что РФ пока не готова к наступлению на Донбасс. Ситуация может указывать на неспособность российских войск в данный момент организовать наземную операцию. Но военные подразделения оккупантов обстреливают регион артиллерией, ракетами и авиацией. В зоне Операции объединенных сил могут быть тяжелые боевые столкновения.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай полагает, что Россия из-за провала задачи по захвату Киева, Харькова, Одессы и Николаева переходит к новому плану. Речь идет о полном захвате Донецкой и Луганской областей. Москва попытается преподнести это своему обществу в качестве так называемой "победы".

Главред рекомендует: