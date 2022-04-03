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Данилов высказался о нападении оккупантов со стороны Беларуси

3 апреля 2022, 20:45

По словам чиновника, Украина не ожидала столь подлого поступка со стороны Беларуси.

Алексей Данилов
Данилов о нападении оккупантов с территории Беларуси / УНИАН

Украина была готова к полномасштабному вторжению Российской Федерации со стороны Крыма. Однако, не ожидала того, что военные оккупанта нападут и с территории Беларуси, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам чиновника, Украина не ожидала столь подлого поступка со стороны Беларуси.

"В бои идут на большой части территории страны. Когда говорят, что нас предупреждали, да, нас предупреждали, но мы не могли себе представить, что нам белорусы вставят нож в спину, и с той территории пойдут войска. Мы ожидали, что они уйдут из Крыма, могли уйти с территории РФ, но то, что они уйдут из Беларуси - это для нас была неприятная вещь. А когда оттуда полетели самолеты и ракеты... Соседи так не делают", - заявил секретарь СНБО.

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Также Данилов отметил, что после завершения войны, Украина выяснит для чего Беларусь пошла на такой коварный шаг.

Вторжение России в Украину на Черниговском направлении

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил войну Украине. На территорию государства зашли российские войска – из Беларуси и Российской Федерации.

Россия начала наносить ракетные и авиаудары по объектам военной, гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Гибнут мирные жители. Ракеты и военные самолеты летят также из Беларуси.

В день начала войны оккупационные войска захватили Чернобыльскую АЭС. Они удерживали в заложниках персонал атомной электростанции. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения рассказали, что оккупанты вырыли окопы в Рыжем лесу – самой опасной местности на АЭС. По итогу захватчиков отправили на лечение в Гомель.

29 марта по итогам украино-российских переговоров в Стамбуле делегация РФ заявила о "сокращении военной активности в разы" на Киевском и Черниговском направлениях.

31 марта оккупационные военные подразделения Российской Федерации вышли из зоны Чернобыльской АЭС.

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