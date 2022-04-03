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Армия Украины вернула контроль над частью границы с Беларусью

3 апреля 2022, 12:42

Вооруженные силы Украины продолжают выполнять боевые задания.

Подразделения украинского десанта ВСУ установили контроль над районом города Припять и участком государственной границы с республикой Беларусь. Украинские десантники продолжают выполнение своих боевых задач. Об этом рассказали в командовании Десантно-штурмовых войск.

Как сообщило командование ДШВ в Facebook, в воскресенье, 3 апреля, подразделения украинского десанта взяли под контроль район Припяти и участок границы с республикой Беларусь.

"Так, сегодня, 3 апреля подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок Государственной границы Украины с Республикой Беларусь", - подчеркивается в сообщении.

Вторжение России в Украину на Киевском и Черниговском направлениях

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил войну Украине. На территорию государства зашли российские войска – из Беларуси и Российской Федерации.

Россия начала наносить ракетные и авиаудары по объектам военной, гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Гибнут мирные жители. Войска, военная техника, ракеты и самолеты летели также из Беларуси.

В день начала войны оккупационные войска захватили Чернобыльскую АЭС. Они удерживали в заложниках персонал атомной электростанции. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения рассказали, что оккупанты вырыли окопы в Рыжем лесу – самой опасной местности на АЭС. По итогу захватчиков отправили на лечение в Гомель.

29 марта по итогам украино-российских переговоров в Стамбуле делегация РФ заявила о "сокращении военной активности в разы" на Киевском и Черниговском направлениях.

31 марта оккупационные военные подразделения Российской Федерации вышли из зоны Чернобыльской АЭС.

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