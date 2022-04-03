Орки нанесли ракетные удары по Николаеву и Очакову, есть жертвы

Оккупанты обстреляли Николаев и Очаков / t.me dsns.telegram

Сегодня, 3 апреля, российские оккупанты нанесли удары по Николаеву и Очакову. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.

По его словам, в результате обстрела Николаева пострадали 14 человек. Госпитализировали 11 человек, среди них 15-летний ребенок. Подросток находится в состоянии средней тяжести, его завтра прооперируют.

"Один умер, не спасли", - добавил Ким.

Глава области отметил, что раненые и погибшие есть и в результате обстрела Очакова. Однако количество жертв он не назвал.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович говорил о том, что Вооруженные силы Украины, другие силы обороны и спецслужбы "сделают все, чтобы найти и наказать" военных преступников, которые устроили бесчеловечную резню на Киевщине.

"Ирпень, Буча, Гостомель. Эти освобожденные города представляют собой картинку из фильма ужасов. Просто апокалиптического. Среди жертв российских войск: мертвые изнасилованные женщины, которых они пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, убитые дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины. У многих из них связаны руки, следы пыток, и убиты они выстрелами в затылок", – сказал он.

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